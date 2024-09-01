Покровск - только плацдарм: Россия готовит крупное наступление на новую область

Ни одна из сторон войны не ожидает решения на поле боя в текущем году, но обе играют за "большой толчок" в наземной войне 2025 года.

https://glavred.info/ukraine/pokrovsk-tolko-placdarm-rossiya-gotovit-krupnoe-nastuplenie-na-novuyu-oblast-10593380.html Ссылка скопирована

РФ пойдет в новое наступление, если ее не остановят / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада; 4 отдельная танковая бригада

Командование страны-агрессора России весной 2025 года может начать наступление на Днепропетровскую область, говорится в материале The Times.

Отмечается, что ни Украина, ни Россия сейчас не рассчитывают на крупные успехи в боях, борьба идет за стратегию на театре боевых действий в конце осени. Обозреватели сравнили происходящее с армрестлингом.

Задача таких операций — измотать ресурс противника и образовать либо вскрыть трещины в рядах врага.

видео дня

Этим аналитики объясняют действия Украины в Курской области и решение России удвоить давление на взятие Покровска и Часова Яра.

Тем не менее война сегодня более динамична и непредсказуемая, "чем когда-либо за последние 18 месяцев", соглашаются авторы материала.

По мнению обозревателей, речь идет о ноябре — до того, когда погодные условия замедлят продвижение армий двух стран аж до весны 2025 года.

В то же время, считают авторы материала, весной 2025 года Россия, в случае захвата Покровска и Часова Яра, может пойти в новое крупное наступление — на Днепропетровскую область.

Покровск и Часов Яр в этих планах играют решающую роль — они будут плацдармом для наступательной операции страны-агрессора.

Война в Украине - последние новости

Россия усилила давление на Покровское направление, как только Украина начала Курскую операцию. Враг, как на это надеялись в Генштабе, не "снял" с этого участка боевые подразделения для обороны российской территории, а продолжил уничтожать украинские земли.

Британская разведка в воскресенье, 1 сентября, отметила ускорение продвижения российских оккупантов в направлении Покровска. Стремительное движение врага произошло в течение последней недели.

В районе Часова Яра россияне контролируют только один микрорайон в восточной части города, что составляет более 8% его территории.

В то же время в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине враг вынужден переходить в оборону - из-за активных контратак Сил обороны Украины.

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред