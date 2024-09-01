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Данные резко изменились: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует РФ

Юрий Берендий
1 сентября 2024, 12:51
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Военный отметил, что российская оккупационная армия контролирует примерно 10% территории Часового Яра, а именно один и из микрорайонов на востоке города.
Данные резко изменились: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует РФ
В 24 ОМБр рассказали, сколько территории Часового Яра оккупировали россияне / Колаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты не могут уже несколько месяцев продвинуться в пределах города Часов Яр в Донецкой области. Об этом рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире телеканала "Эспрессо".

Военный признал, что ошибочно озвучил неправильную информацию, ведь россияне не оккупировали 40% Часового Яра. Они не смогли захватить больше территории города, чем несколько месяцев назад.

Он добавил, что сейчас россияне контролируют только один микрорайон в восточной части города, что составляет более 8% его территории Часового Яра, согласно данным DeepState.

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"Точную цифру назвать трудно. Впрочем, примерно 10% города россияне оккупировали. Какого-то тактического преимущества эта местность им не дает. Они практически разрушили тот микрорайон и там очень ограниченные укрытия", - рассказал Полухин.

Военнослужащий отметил, что оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ в Часовом Яру с применением стратегии наступления малыми пехотными группами.

"Мы же имеем преимущество в обороне из-за канала, который является достаточно широким и через него очень хорошо просматриваются движения оккупантов", - добавил он.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои в Часовом Яру - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают вести активные боевые действия в городе Часов Яр, где на данный момент контролируют почти 40% территории. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24-й ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин.

Ежедневно враг осуществляет штурмовые операции в районе Часового Яра, пытаясь продвинуться вперед. Такую информацию предоставил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

31 августа российские оккупанты нанесли удар по городу Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли люди. По словам начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, по меньшей мере пять человек стали жертвами этого обстрела.

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