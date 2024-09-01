Принимаются решения: ситуация на направлении главного удара РФ сложная - Сырский

Сырский отметил, что украинские военные несмотря на численное преимущество врага продолжают наносить россиянам значительные потери.

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Сырский указал на сложную ситуацию на направлении главного удара врага / Колаж Главред, фото: ОК "Запад", Александр Сирский / telegram

Ситуация на направлении главного российского наступления в Украине остается сложной. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, украинские военные на всех уровнях без промедлений принимают необходимые решения.

"Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, несет ощутимые потери. Борьба за Украину продолжается", - резюмировал Сырский. видео дня

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия осуществляет две тактические операции перед началом интенсивного наступления на город Покровск в Донецкой области. По информации аналитиков Института изучения войны, первая операция ведется вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.

Вторая операция проходит вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк на юго-восток от Покровска и имеет целью расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение слабых мест, которые могут быть использованы украинскими войсками для контратак.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев высказал мнение, что если ВСУ смогут удержать Покровск еще несколько недель, это даст Украине шанс остановить агрессора.

Боец ВСУ с позывным Шейх, Евгений Иевлев, поделился информацией о ситуации на восточных участках фронта, в частности в районах Покровска и Торецка, где враг продолжает оказывать сильное давление. По его словам, ситуация на этих направлениях остается очень сложной.

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