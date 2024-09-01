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РФ может пойти на "дембельский аккорд": есть ли угроза оккупации Покровска - майор ВСУ

Юрий Берендий
1 сентября 2024, 10:58
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Майор ВСУ отметил, что в случае начала боев за Покровск, бои в городе будут идти сразу на трех уровнях, поэтому врагу будет трудно его захватить.
ВСУ
Майор ВСУ оценил угрозу оккупации Покровска / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Россияне могут попытаться осуществить "дембельский аккорд" на Покровском направлении. Враг может остатками сил попытаться окружить Покровск, в частности выйти на трассу Покровск - Константиновка, чтобы ограничить логистические возможности украинских войск. Об этом в интервью Главреду рассказал майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, есть вероятность, что российская оккупационная армия предпримет попытку окружения и захвата Покровска.

"Но если россияне пойдут на это, они будут руководствоваться точно не военной целесообразностью, потому что такой рывок будет означать бессмысленную потерю ими большого количества живой силы и техники, а политической - вполне возможен приказ Путина любой ценой, несмотря на потери, взять Покровск", - указывает он.

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Аналитик подчеркивает, что российские войска могут приблизиться к Покровску, но там они столкнутся с серьезными укреплениями украинских войск. Он добавил, что сам Покровск также является крепостью.

"В городе бои будут идти на трех уровнях: на асфальте, на этажах (втором-пятом) и под землей (во всех подземных коммуникациях). Поэтому город захватить крайне трудно, тем более такой большой, как Покровск", - резюмировал Гетьман.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Наступление РФ на Покровск - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область, однако это не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя. Такие выводы сделал американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 августа.

Активизация российских войск на Покровском направлении не связана с наступательными действиями ВСУ на территории Курской области. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время пресс-конференции в Праге.

Соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула отметил, что на Покровское направление россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве.

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