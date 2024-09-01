В ночь на 1 сентября в Украине зафиксировано землетрясение: какой регион 'тряхнуло'

Аналитики отмечают, что последний раз подобное землетрясение было зафиксировано 6 июня 2023 года вблизи временно оккупированного Россией полуострова Крым.

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В Украине 1 сентября было зафиксировано землетрясение - какой регион "затрясло" / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Утром 1 сентября в одном из регионов Украины было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда была 3,5 по шкале Рихтера. Аналитики отмечают, что по классификации это землетрясение относится к еле ощутимым и не представляет угрозу для населения страны. Об этом сообщает Главный центр специального контроля в Facebook.

По их данным, землетрясение было зафиксировано 1 сентября в 05:50:56. Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение недалеко от полуострова Крым. Эпицентр находился в восточной части Черного моря, на расстоянии 20 километров к юго-востоку от побережья Крыма, на глубине 6 км.

"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", - говорится в сообщении. видео дня

Эпицентр землетрясения на карте / Фото: скриншот

Отмечается, что землетрясение классифицировано как еле ощутимое. Колебания ощущаются лишь некоторыми людьми, которые находятся в помещениях, особенно на верхних этажах.

"Последнее подобное землетрясение из района Крыма было 22.06.2023 года, магнитудой 4,8", - резюмировали аналитики.

Что такое землетрясение Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

Землетрясения в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по сообщениям ученых, Украина может оказаться в зоне повышенной сейсмической активности и испытать землетрясения магнитудой до 8 баллов. Об этом информирует ресурс Т4. В сейсмической зоне Вранча, расположенной в румынских Карпатах, в ближайшие годы может произойти сильное землетрясение, которое также повлияет на территорию Украины.

По прогнозам, в Украине в ближайшие годы возможны землетрясения магнитудой 7-7,5 баллов. Об этом рассказал геофизик Владимир Шляховой, подчеркнув, что к таким природным явлениям следует относиться очень серьезно, ведь они могут представлять угрозу для всей страны. По словам Шляхового, толчки этой силы ожидаются в сейсмоактивной зоне Вранча.

Рано или поздно землетрясения могут затронуть всю территорию Украины. Самые сильные толчки с интенсивностью до 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области. Об этом сообщил сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера, отметив, что Украина расположена в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция, где постоянно фиксируются подземные толчки.

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