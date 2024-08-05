Какой регион 'потрясет': в Украине ожидается землетрясение

Мощное землетрясение в ближайшие годы накроет нашу страну - сейсмологи бьют тревогу и призывают местные власти прислушаться.

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В Украине в ближайшие годы ожидается землетрясение магнитудой 7-7,5 баллов. Деталями в разговоре с Суспильным поделился геофизик Владимир Шляховой.

По его словам, к таким природным явлениям нужно относиться очень серьезно, ведь они представляют опасность для всей Украины. Путевой предупреждает, что толчки в 7-7,5 балла должны произойти в сейсмоактивной зоне Вранча.

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Ученый рассказал о регионе, который может стать наиболее сейсмически активной зоной. Общаясь с журналистами, эксперт заявил, что только за последние 14 лет в Полтавской области произошло 15 землетрясений и озвучил несколько причин такого явления. Землетрясения преимущественно происходят по линии Перещепино – Карловка – Зачепиловка.

Наибольший удар был 3 февраля 2015 близ Гадяча. Тогда по школе Рихтера землетрясение было оценено в 4,7-4,8 баллов.

В земных недрах есть напряжение и давление всегда, и если дополнительные какие-то возмущения есть и влияние, то может произойти и землетрясение. Большинство землетрясений в Полтавской области произошло на глубине от 5 до 11 километров. Механизм событий этих землетрясений однотипен. То есть причина всегда одна и та же, говорится в научной работе сейсмографа.

Путевой утверждает, что помогать сейсмографам в определении точных причин землетрясений должны, в первую очередь, местные власти. Поскольку без дополнительного финансирования, научное учреждение не сможет сделать точные выводы.

''Без нормальных основательных исследований сделать выводы ученым сложно. В этом должны быть заинтересованы местные власти. Мы работаем на энтузиазме в основном. Раньше у нас исследование проводила группа у 12 человек у меня были, а теперь один или два человека", — говорит Владимир Шляховой.

Самое главное, что сейчас необходимо – это даже не аппаратура, а специалисты, – объясняет ученый.

На что также следует обратить внимание?

Землетрясений, к счастью, в ближайшие дни не ожидается, однако другая магнитная буря атаковала страну. Чтобы свести к минимуму ее негативное влияние, эксперты советуют не пренебрегать правилами здоровой жизни. Порадуйте организм сезонными фруктами, рыбой и орехами. Также отдайте предпочтение долгим прогулкам и физическим упражнениям.

Кстати, в скором времени Украину также будет ожидать жара +40 градусов. Синоптикиня Наталья Диденко поделилась, когда температура воздуха снова начнет подниматься.

Прогноз погоды на август для украинцев в целом не очень утешителен. Следует быть готовыми к жестким ситуациям, ведь Украину ждут грозы и сильные порывы ветра.

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