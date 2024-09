РФ вывела часть войск с Покровского направления: как это повлияет на ход боев - ISW

Российские войска перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область, однако это не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя. Такие выводы сделал американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 августа.

"Российское военное командование, возможно, передислоцировало ограниченные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинского вторжения в Курской области", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что этот шаг указывает на то, что оперативное давление ВСУ на Курщине влияет на наступательные операции РФ на других направлениях боевых действий.

ISW подчеркивает, что передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными силами, которые российское командование планировало использовать для усиления своих позиций на Покровском и Торецком направлениях.

Эксперты также обращают внимание на то, что эта передислокация показывает, что российскому командованию не удалось полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребностей в живой силе, которые возникли из-за действий украинских войск в Курской области.

"Российское военное командование до сих пор избегало передислокации сил, предназначенных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для участия в оборонительных операциях в Курской области, и до сих пор в основном перебрасывало силы с менее приоритетных направлений - северной Харьковской области, линии Купянск - Сватово - Кременная и западной части Запорожской области", - отметили в ISW.

Аналитики отмечают, что остается неизвестным, планирует ли российское командование перебрасывать дополнительные резервы, предназначенные для наступления на Покровском и Торецком направлениях, чтобы противодействовать украинскому наступлению в Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.