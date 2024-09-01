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РФ вывела часть войск с Покровского направления: как это повлияет на ход боев - ISW

Юрий Берендий
1 сентября 2024, 08:48
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Россия вывела с Покровского направления часть резервных подразделений, которые предназначались для усиления наступления на Востоке Украины, отмечают аналитики.
РФ вывела часть войск с Покровского направления: как это повлияет на ход боев - ISW
Россия вывела часть войск с Покровского направления - что известно / Коллаж Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Российские войска перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область, однако это не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя. Такие выводы сделал американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 августа.

"Российское военное командование, возможно, передислоцировало ограниченные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинского вторжения в Курской области", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что этот шаг указывает на то, что оперативное давление ВСУ на Курщине влияет на наступательные операции РФ на других направлениях боевых действий.

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ISW подчеркивает, что передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными силами, которые российское командование планировало использовать для усиления своих позиций на Покровском и Торецком направлениях.

"Передислокация ограниченных элементов 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет иметь немедленного влияния на ситуацию на поле боя на Покровском или Торецком направлениях, поскольку это небольшие силы", - говорится в отчете.

Бои на Покровском направлении - карта
Бои на Покровском направлении - карта / Фото: understandingwar

Эксперты также обращают внимание на то, что эта передислокация показывает, что российскому командованию не удалось полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребностей в живой силе, которые возникли из-за действий украинских войск в Курской области.

"Российское военное командование до сих пор избегало передислокации сил, предназначенных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для участия в оборонительных операциях в Курской области, и до сих пор в основном перебрасывало силы с менее приоритетных направлений - северной Харьковской области, линии Купянск - Сватово - Кременная и западной части Запорожской области", - отметили в ISW.

Аналитики отмечают, что остается неизвестным, планирует ли российское командование перебрасывать дополнительные резервы, предназначенные для наступления на Покровском и Торецком направлениях, чтобы противодействовать украинскому наступлению в Курской области.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитик Forbes Дэвид Экс сообщил, что в ответ на активное наступление на Покровск Украина направила туда одну из своих немногих наступательных бригад - "Кара-Даг". Эта бригада, сформированная в 2014 году как часть Национальной гвардии, теперь переброшена на восток из-за интенсивных боев в этом регионе.

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых тяжелых на фронте, с линией обороны, проходящей всего в 10 километрах от города. По словам офицера ВСУ, кавалера ордена Богдана Хмельницкого Николая Мельника, подкрепление уже было отправлено в Покровск, хотя его необходимо было предоставить раньше.

Оккупация Покровска российскими войсками пока маловероятна. Для захвата города России придется устроить бои непосредственно на его улицах, что может затянуться на месяцы и станет для российских войск тяжелым испытанием, подобно ситуации в Бахмуте и Авдеевке, отметил военный эксперт и майор Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

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