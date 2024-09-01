Взрывное утро в России: БПлА залетели в Москву и поразили две электростанции

Дроны атаковали две электростанции в России и московский НПЗ, а также "покошмарили" другие области РФ.

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Взрывы слышали в разных областях РФ / / коллаж: Главред, фото: скрины из соцсетей

Ночью 1 сентября во время массированной атаки беспилотников на российские области была атакованы и две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ. Кроме этого, Тульская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская и Брянская области также были под ударами.

Несмотря на то, что традиционно российские власти говорят, что "жертв и разрушений нет, пожара не произошло", местные уже распространяют фото и видео, на которых видно прилеты на разных территориях РФ и громкие взрывы.

По этому поводу уже паникуют российские паблики, а также жалуется мэр Москвы Сергей Собянин.

видео дня

Телеграм-канал Astra официально заявил о двух пожарах после атаки БПЛА в Тверской области - атакована ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее.

Так, после атаки БпЛА в Конаково Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРМ) "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

По информации очевидцев, которые уже публикуют в сети видео и фото, на которых видны вероятные взрывы на территории предприятий, ночью якобы была предпринята попытка атаки 3 беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Она расположена на берегу Оки в городе Кашира Московской области.

Также обнародовано видео "прилетов" в Раменском округе Московской области. Пока неизвестно, что именно там было поражено. Но реакция местного жителя очень красноречива.

В свою очередь мэр Москвы Собянин заявил, что БпЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, российская ПВО якобы сбила по меньшей мере девять беспилотников, которые атаковали столицу страны-агрессора.

Однако такие положительные результаты жителей не устраивают и выглядят обманчивыми, ведь жители Москвы делятся кадрами горящего факела на НПЗ в Капотне, который сегодня пытались атаковать БПЛА.

"Такой "столб огня" в московском районе Капотня жители ранее уже наблюдали - так выглядят плановые работы по сжиганию топлива на НПЗ. Явление ранее назвали "капотнинский факел". Однако сегодня, после атаки БПЛА, якобы "факел" горит сильнее", - пишет ASTRA.

Атака на Россию - последние новости

Как известно, вечером 30 августа сообщалось, что в российском Белгороде прогремела серия взрывов, которые вызвали пожары. Как заявили местные жители, вечером 30 августа в городе было слышно как минимум 4-5 сильных взрывов. В некоторых районах сообщается о пожаре, кое-где было сильное задымление.

25 июня сообщалось, что ВСУ провели массированную атаку дронами по Белгородской области. Тогда губернатор региона Гладков заявил, что их силы ПВО якобы сбили 29 ударных БпЛА.

В свою очередь враг в первую очередь хочет не уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, а положил глаз на более весомую цель - британский пилот объяснил цель атак России.

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