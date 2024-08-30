В Белгороде раздаются взрывы: россияне жалуются на ракетные удары

Вечером 30 августа сообщается, что в российском Белгороде прогремела серия взрывов, которые вызвали пожары.

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Взрывы в Белгороде / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В российском Белгороде 30 августа местные жители сообщают о сильных взрывах, а власти города заявили о прямом попадании снаряда. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы.

Как заявили местные жители, вечером 30 августа в городе было слышно как минимум 4-5 сильных взрывов. В некоторых районах сообщается о пожаре, кое-где видно сильное задымление.

видео дня

Ранее губернатор региона заявлял о ракетной опасности в самом Белгороде и близлежащих городах.

Перед этим губернатор области сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", - заявил Гладков.

Также он заявил, что сняряд якобы попал в легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек.

Также губернатор области утверждает, что в результате удара были ранены семь мирных жителей.

Взрывы в Белгороде / Фото: скриншот из видео

"По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома", - добавил Гладков.

Что известно о Белгородской области? Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.

Атака на Белгород - последние новости

Напомним, 25 июня сообщалось, что ВСУ провели массированную атаку дронами по Белгородской области. Тогда губернатор региона Гладков заявил, что их силы ПВО якобы сбили 29 ударных БпЛА.

Позже сообщалось, что 17 августа ВСУ дважды заходили на территорию Белгородской области, однако не смогли там закрепиться.

Также стало известно, что власти РФ перебрасывают дополнительные войска в Белгородскую область, чтобы защитить ее от наступления ВСУ, а возможно и проводить штурмовые действия против Украины.

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