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Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФ

Яна Ставская
27 мая 2024, 17:27
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Российские войска продолжают использовать гражданских как "щит" от ударов ВСУ.
Вся больница Белгорода в
У РФ - мощные потери в боях с ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Белгородская городская больница переполнена раненными российскими военнослужащими. На опубликованных z-активистом Виктором Умеренковым кадрах заметно, что больничных палат на всех "трехсотых" не хватает - оккупантов буквально расселяют в коридорах.

Издание SOTA публикует и другие кадры из этой же больницы. Помимо военных в коридорах также проходят обычные пациенты.

Журналисты отмечают, что гражданский объект используется россиянами под военные нужды, одновременно продолжая принимать местных жителей: при этом местный госпиталь ветеранов войн раненых не принимает.

видео дня

Потери РФ в Украине - последние новости

Россия продолжает расширять весенне-летнее наступление за счет человеческого ресурса. Военные отмечают, что у РФ, несмотря на огромные потери, все еще достаточно сил и средств, чтобы открыть еще один участок фронта.

26 мая 2024 года показатель по уничтоженным оккупантам на войне против Украины побил рекорд - всего с 10 по 26 мая ВСУ удалось ликвидировать 8900 вражеских солдат.

По свежим подсчетам Германии, ежемесячно РФ теряет до 24 тысячи своих военных погибшими и тяжело ранеными.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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