РФ имеет силы для наступления на новом направлении: комбат раскрыл возможности врага

Западные партнеры должны позволить ВСУ наносить удары по территории РФ своим оружием, поскольку это сохранит украинские жизни, заявил Юрий Федоренко.

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ВСУ готовятся к возможному наступлению РФ на новых участках / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

ВСУ готовятся к возможному наступлению России на новом направлении. У оккупантов достаточно сил и средств, чтобы открыть еще один участок фронта. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Мы четко осознаем, что сил и средств у противника достаточно для того, чтобы подогревать тот тактический успех, который он имел, когда пересек линию государственной границы. А также для того, чтобы открыть еще один участок фронта для наступательных действий", - рассказал военный.

Федоренко отметил, что партнеры должны позволить Украине наносить удары по территории РФ западным оружием. Ведь от этого зависит жизнь гражданского населения, личного состава ВСУ и вообще возможностей врага на линии боевого соприкосновения.

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"Нашим международным партнерам нужно осознать одну простую истину - страх порождает смерть, смелость порождает жизнь", - отметил командир.

По его словам, в Харьковской области сейчас ведутся ожесточенные боевые действия на двух направлениях. В районе Глубокого несколько бригад украинских защитников стабилизировали ситуацию, в последние дни оккупанты не имеют продвижений. ВСУ постоянно пытаются выбить врага с занимаемых позиций.

"Если говорить о Волчанске, то продолжаются чрезвычайно сложные бои, также усилились атаки в направлении Купянска. Противнику очень важно занять Волчанский плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки. И параллельно они пытаются добиться успеха в направлении Купянска, чтобы пройти к Осколу", - добавил Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, оккупанты захватили около 60% Красногоровки в Донецкой области. На другом участке фронта российские войска взяли под контроль село Уманское к западу от Авдеевки. Также на границе Харьковской и Луганской областей они захватили села Ивановка и Кисловка, рассказал Юлиан Репке.

Как сообщал Главред, россияне продвинулись возле Часового Яра и еще шести населенных пунктов: Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Берестового. В Донецкой области войска РФ оккупировали Нетайлово.

Кроме этого, оккупанты стягивают силы к границе с Сумской и Черниговской областями, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он пояснил, что это происходит из-за неудач российских войск на Харьковщине.

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