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Россияне захватили около 60% Красногоровки: в Bild назвали села, которые потеряли ВСУ

Руслана Заклинская
27 мая 2024, 10:58
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Российские оккупанты вошли в город в начале апреля и с тех пор в Красногоровке продолжаются уличные бои.
Россияне захватили около 60% Красногоровки: в Bild назвали села, которые потеряли ВСУ
РФ захватила центр Красногоровки / Коллаж: Главред, фогто: 4 отдельная танковая бригада, Bild

Российские оккупанты захватили около 60% города Красногоровка. Также в Донецкой области россияне взяли под контроль несколько сел. Об этом сообщил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

"Ситуация в Красногоровке крайне тяжелая для украинской армии. Российские оккупационные силы захватили центр города и пополнили свои войска там танками и БМП. Сейчас они контролируют около 60% города", - отметил Репке.

По его словам, Красногоровка расположена в 20 км к западу от Донецка, возле села Старомихайловка. Там проживало около 15 000 жителей. Оккупационные силы вошли в город в начале апреля и с тех пор в Красногоровке продолжаются уличные бои.

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Репке рассказал, что на другом участке фронта россияне взяли под контроль Уманское, расположенное к западу от Авдеевки. Ожесточенные бои за село продолжались 1,5 месяца.

"На границе Харьковской и Луганской областей российские войска взяли села Ивановка и Кисловка", - добавил аналитик.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, россияне концентрируют свои войска на границе с Харьковской и Сумской областями. Хотя количество контингента РФ является ограниченным, такая численность может заставить Украину перебросить и растянуть свои силы вдоль границы, говорится в отчете ISW.

Как сообщал Главред, россияне продвинулись возле Часового Яра и еще шести населенных пунктов: Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Берестового. В Донецкой области войска РФ оккупировали Нетайлово.

Также оккупанты стягивают силы к границе с Сумской и Черниговской областями, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он пояснил, что это происходит из-за неудач российских войск на Харьковщине.

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