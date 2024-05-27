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Перешли в наступление и выбили оккупантов: ВСУ продвинулись вперед на Харьковщине - ISW

Юрий Берендий
27 мая 2024, 11:40
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Аналитики отмечают, что украинские военные смогли продвинуться на нескольких направлениях на севере Харьковщины и захватить российские позиции.
Перешли в наступление и выбили оккупантов: ВСУ продвинулись вперед на Харьковщине - ISW
Украинские силы вытесняют российские войска на севере Харьковщины / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Силы обороны Украины смогли вернуть под свой контроль позиции недалеко от населенного пункта Липцы на севере Харьковщины. Российские оккупанты ведут безуспешные штурмовые действия на этом направлении фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы недавно восстановили позиции вблизи Липцев (к северу от Харькова) на фоне продолжающихся боев в этом районе", - говорится в сообщении.

26 мая представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинские военные вытеснили российские силы с позиций в направлении Стрелечья - Глубокое, тогда как противник пытается прорваться к Липцам, но Силы обороны не позволяют им продвигаться по дороге Глубокое - Липцы.

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Аналитики отметили, что бои продолжались под Липцами, вблизи Глубокого, Лукьянцев, Нескучного. Некоторые российские военные корреспонденты называют бои на севере Харьковщины "позиционными".

Кроме того, по данным ISW, российские войска продолжили наступательные операции возле Волчанска (к северо-востоку от Харькова) 26 мая, но не было подтверждено никаких изменений на линии фронта в этом районе.

"Волошин заявил, что российские пехотные подразделения проводят штурмы в Волчанске, но украинские силы вытесняют российские войска с неопределенных позиций. Бои также продолжались в пределах Волчанска и к западу от Волчанска возле Старицы", - отмечают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы ВСУ готовы уничтожать зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, а также артиллерию и другую военную технику российских оккупантов, которая используется для обстрелов Харькова. Однако эта возможность ограничена позицией США и других союзников, которые запрещают использование своего оружия для ударов по территории агрессора России. Такое мнение высказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что Россия активизировала удары по Харькову с целью заставить людей покинуть город.

Несмотря на активность российских оккупантов на севере Харьковщины, их наступательные операции пока не принесли ожидаемых результатов. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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