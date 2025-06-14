Результат удивил: зачем класть капроновые колготы в морозильную камеру

Простая процедура с только что купленными колготами или носками может решить вечную проблему женщин.

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Для чего класть капроновые колготы в морозильную камеру на сутки / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Для чего капроновые колготы кладут в морозильную камеру

Сколько колготы надо держать в холоде

Женщин постоянно преследует проблема с капроновыми колготами и носками, которые могут порваться даже во время первого одевания. Но вместо того, чтобы каждый раз покупать новые колготы можно воспользоваться крутым лайфхаком.

Главред узнал, что капроновые колготы можно сделать фактически вечными, просто заморозив их в морозильной камере. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Александра Чорий.

видео дня

Смотрите видео, как и для чего замораживать капроновые колготы:

По ее словам, сначала новую пару капроновых колготок или носков нужно замочить в воде, выкрутить, после чего поместить в пакет и отправить в морозильную камеру на сутки.

На следующий день полностью замороженную пару нужно достать из морозильной камеры и поместить в теплую воду. После этого остается только, чтобы колготы высохли.

"Волокна становятся крепче и за счет этого они (колготы - Главред) не рвутся", - пояснила Александра.

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Что известно об Александре Чорий? Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

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