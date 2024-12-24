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Больше никаких "стрелок": женщина поделилась лайфхаком для прочности колготок

Руслана Заклинская
24 декабря 2024, 03:12
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Женщина рассказала о лайфхаке, который помогает предотвратить разрыв колготок.
Больше никаких 'стрелок': женщина поделилась лайфхаком для прочности колготок
Забудьте о порванных колготках - простой лайфхак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как предотвратить разрыв колготок
  • Что сделать, чтобы на колготках не появлялись зацепки

В холодное время года, когда температура падает, часто возникает необходимость дополнительно утепляться. Если вы собираетесь на рождественскую вечеринку, например, колготки могут стать идеальным способом добавить не только тепла, но и элегантности вашему наряду.

Однако есть одна распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди - колготки могут легко порваться, особенно если они тонкие. Главред узнал о чрезвычайно простом и эффективном способе, который помогает предотвратить разрыв колготок.

видео дня

TikToker Eabha O'Donoghue поделилась видео, которое быстро набрало популярность. Перед вечеринкой женщина побрызгала свои колготки лаком для волос. Это, по ее словам, стало лучшим хаком, который она когда-либо открывала, пишет Daily Express.

Баллончик лака для волос стоит достаточно дешево, что делает этот лайфхак доступным для каждого.

Смотрите видео с лайфхаком для капроновых колготок:

Эксперты из Good Housekeeping подтвердили, что такое применение лака действительно может укрепить волокна колготок и сделать их более устойчивыми к повреждениям. Они подчеркнули, что важно не обливать колготки лаком, а наносить его легко и в небольшом количестве, чтобы не сделать колготки слишком жесткими.

Также многие люди в комментариях к видео на TikTok отметили, что это настоящий "спасительный лайфхак" и обещали попробовать его сами. Один из комментаторов написал: "Это же гениально!" Другой отметил: "Это спасение".

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Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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