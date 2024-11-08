Капроновые колготки будут крепче и без зацепок: хитрый лайфхак для женщин

Вы узнаете:
- Почему колготки нужно замораживать
- Как часто эту процедуру нужно повторять
Капроновые колготки - этот элемент гардероба есть у многих женщин. Но часто бывает так, что их можно очень легко задеть и испортить, поскольку на них легко появляются "стрелки".
Пользовательница Instagram k.qpiec поделилась лайфхаком, который поможет уберечь колготки от зацепок и значительно продлить их срок службы, пишет Главред.
Что сделать с колготками, чтобы они были крепче
В частности, женщина рассказала, что колготки просто нужно замочить в воде и заморозить. Хоть это может звучать странно, но замораживание создает эффект укрепления материала колготок, делает их нити менее чувствительными к трению и повреждениям. После замораживания волокна становятся более плотными и прочными, что уменьшает вероятность образования зацепок во время ношения или контакта с другими материалами.
Как правильно это сделать:
- Замочите новые капроновые колготки в холодной воде.
- Аккуратно отожмите лишнюю воду. Просто слегка нажмите на ткань, чтобы удалить избыток влаги, не повреждая структуру нитей.
- Поместите влажные колготки в пакет и закройте его.
- Положите пакет с колготками в морозильную камеру и оставьте их там на несколько часов или даже на ночь. Низкие температуры помогают укрепить ткань и делают ее более устойчивой к различным повреждениям.
- После замораживания достаньте колготки из морозилки и дайте им разморозиться при комнатной температуре. Не стоит пытаться быстро разогреть их, не используйте горячую воду или фен, ведь это может привести к повреждению материала.
Колготки не обязательно замораживать каждый раз, когда вы хотите их одеть. Данную процедуру можно периодически повторять для дополнительной защиты.
Как защитить колготки от зацепок - видео:
Что такое DEN на колготках?
Плотность и эластичность нити в колготках измеряется в денье (den): чем больше значение den, тем плотнее материал. Число денье означает вес в граммах нити длиной 9 км (40 den означает, что 9 км нити колготок весят 40 г), пишет Википедия.
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