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Стрелки - не беда: что можно сделать со старых капроновых колготок

Сергей Кущ
18 декабря 2023, 18:00
Не выбрасывайте старые капроновые колготки – они могут стать источником бесчисленных идей и творческих проектов.
Что можно сделать со старых капроновых колготок
Что можно сделать со старых капроновых колготок / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У вас скопилось несколько пар старых капроновых колготок, и вы не знаете, что с ними делать? Мы предлагаем ряд креативных идей, как придать вторую жизнь этим аксессуарам и сделать их полезными в повседневной жизни.

Садоводство с капроновыми колготками

Превратите старые колготки в отличные поддерживающие средства для растений. Используйте их как поддержку для молодых растений в саду или как сетку для вертикального сада на балконе.

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Спасение для хрупких вещей

Капроновые колготки могут стать отличным материалом для создания мягких чехлов или упаковки для хрупких предметов. Защитите стеклянные вазы, фарфоровые фигурки или другие хрупкие вещи от повреждений.

Игровые мячи для детей

Наполните старые колготки мячиками и создайте мягкие игрушки для ваших детей. Это не только увлекательная забава, но и отличный способ повторного использования материалов.

Защита от насекомых

Превратите колготки в эффективную защиту от насекомых. Используйте их как экранные сетки для окон или оберните ими плоды в саду, чтобы предотвратить нападение насекомых.

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