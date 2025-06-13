Российский штурмовик сбил свой же Су-25: эффектное видео 'дружественного огня'

Кратко:
- Российский Су-25 сбил свой штурмовик Су-25
- Пилот сбитого самолета катапультировался
В пятницу, 13 июня, российский штурмовик сбил свой же Су-25. Инцидент якобы произошел под Соледаром в Донецкой области. Видео с "дружественным огнем" обнародовали российские паблики.
Утром пятницы, 13 июня 2025 года, в информационном пространстве появились первые сообщения об очередной авиационной потере российских войск. По предварительным данным, был сбит штурмовик Су-25. Однако на тот момент официального подтверждения этой информации с украинской стороны не поступало.
Впоследствии в сети обнародовали видеозапись, которая подтверждает факт уничтожения российского Су-25. Как отмечается, инцидент произошел вблизи оккупированного Соледара и стал следствием так называемого "дружественного огня".
Во время обстрела украинских позиций один из самолетов, который выполнял маневр кабрирования и запускал неуправляемые ракеты, неожиданно задел своего ведущего - другого Су-25. Пилот сбитого Су-25 катапультировался.
"Летчик в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - пишет российский пропагандист Fighterbomber.
Смотрите видео "дружественного огня":
Инцидент также подтвердил украинский OSINT-аналитик AviVector. Он сообщил, что во время боевого вылета пара штурмовиков Су-25 с аэродрома "Таганрог-Центральный" действовала на Угледарско-Авдеевском направлении.
"В ходе миссии один из самолетов потерпел крушение и разбился", - отметил AviVector.
В свою очередь OSINTtechnical заявил, что утром 13 июня пилот российских ВВС случайно сбил своего сослуживца неуправляемыми ракетами над Донецкой областью.
Ликвидация российских самолетов - последние новости
Напомним, 7 июня 2025 года на Курском направлении украинские военные сбили вражеский истребитель Су-35.
Также Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожили ключевые вражеские позиции для обстрелов, ликвидировали три установки "Искандер", сбили самолет Су-35 и повредили российские вертолеты. Президент Зеленский сообщил, что благодаря этим ударам значительно затруднена логистика и аэродромы врага.
Как сообщал Главред, в ночь на 9 июня Силы специальных операций Украины вместе с другими подразделениями нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ. Там базируются истребители МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Сообщалось, что уничтожены две единицы вражеской авиатехники.
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Самолет Су-25
Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.
Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.
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