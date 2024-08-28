РФ перебрасывает войска в Белгородскую область: в ВСУ сказали, какая причина

Страна-агрессор Россия перебрасывает свои резервы в Белгородскую область. Этих солдат могут применять в дальнейших штурмах. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
По его словам, россияне пополняют личный состав в Харьковской области. В частности, они проводят внутренние ротации и пополнение за счет резервов.
"Также у нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям - мы будем сообщать отдельно", - добавил Саранцев.видео дня
Стоит заметить, что несколько дней назад в российских Telegram-каналах распространяли сообщения о том, что украинские войска якобы попытались прорваться на территорию Белгородской области. Официально такие слухи не подтверждали.
Что известно о Белгородской области?
Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.
Переброска войск РФ - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, российское командование перебрасывает военные подразделения в Курскую область с менее приоритетных участков фронта. На Курщине заметили подразделения, которые ранее действовали на Северском направлении, а также в районе Часового Яра.
Также известно, что страна-агрессор Россия отвела некоторые подразделения из Харьковского на Курское направление. При этом количество сил и средств у врага в регионе все еще достаточное для продолжения штурмов.
В то же время, массового отвода войск противника, в частности на Юге, пока не зафиксировано.
Читайте также:
- РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт
- США подыгрывают РФ: оккупанты могут спрятать авиацию, пока ВСУ ждут разрешения на удары
- Территории в обмен на демилитаризацию: как элита РФ видит конец войны - FP
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред