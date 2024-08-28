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США подыгрывают РФ: оккупанты могут спрятать авиацию, пока ВСУ ждут разрешения на удары

Анна Косик
28 августа 2024, 12:47
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Украине сейчас важно иметь, как и разрешения на применение западного оружия, так и само оружие.
ATACMS, флаг США, аэродром
Пока США не разрешают бить по аэродромам, россияне перебазируют оттуда самолеты / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Maxar, US Army

Украина уже несколько месяцев ждет решения США разрешить удары дальнобойным вооружением по стратегически важным объектам вглубь страны-агрессора России.

Штаты затягивают с этим, что может сыграть на руку врагу. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

По его словам, пока Украина ждет разрешения от США на поражение аэродромов в пределах зоны досягаемости ATACMS, оккупанты постепенно перебазируют свои самолеты на аэродромы, находящиеся за этой зоной.

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"Мы уже могли бы обезопасить наши тыловые позиции и передний край от российских КАБов. Россияне уже предусматривают, что такие разрешения на использование дальнобойного оружия будут. Американцы, как нарочно, тянут, чтобы россияне переместились из этих целей", - говорит Лакийчук.

В то же время он отметил, что важно иметь не только разрешение на удары вглубь РФ, но и соответствующее вооружение в нужном количестве, чтобы уничтожать стратегически важные объекты противника.

"Это два компонента одного процесса. Без оружия и достаточного количества средств поражения списки российских целей не имеют смысла, ведь цели есть, а чем их поражать - нет. То же самое касается и разрешений на поражение", - подытожил руководитель программ по безопасности.

Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Предоставление Украине разрешения от США на удары по России

Недавно США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, однако вопрос об ударах непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым.

Накануне аналитики Института изучения войны сообщили, что атаки по военным объектам в дальнем тылу страны-агрессора России, имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий. В России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые США предоставили Украине. Однако ВСУ вынуждены ждать разрешения на применение этих ракет.

Известно также, что Соединенные Штаты Америки уже более месяца не отвечают на запрос Британии с предложением разрешить украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России.

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