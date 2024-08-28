Территории в обмен на демилитаризацию: как элита РФ видит конец войны - FP

Большинство опрошенных представителей российской элиты считали, что Россия не сможет захватить крупные украинские города, такие как Харьков, силой оружия.

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Как элита РФ видит конец войны с Украиной / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Минобороны РФ, wikimedia.org

Издание Foreign Policy поговорило с широким кругом представителей российской элиты и узнало их представления о войне и о том, как она в конце концов должна закончиться.

"Лишь незначительное меньшинство считало, что Россия должна бороться за полную победу в Украине, включая аннексию новых больших участков украинской территории или создание пророссийского режима в Киеве. Значительное большинство хотело скорейшего прекращения огня примерно по существующим линиям фронта. Существует большая уверенность в том, что украинские военные никогда не смогут прорваться и отвоевать значительные объемы утраченных Украиной территорий", - пишет издание.

Отмечается, что вторжение ВСУ в Курскую область не изменило основных российских расчетов и взглядов - не в последнюю очередь из-за успехов российской армии на Донбассе.

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Большинство опрошенных представителей российской элиты считали, что Россия не сможет захватить крупные украинские города, такие как Харьков, силой оружия. Они указывали на то, что взятие даже таких небольших городов, как Бахмут, при сильном украинском сопротивлении занимает много времени, приводит к большим потерям и огромным разрушениям. Поэтому любые сельские районы Харьковской области, которые могут быть захвачены, должны рассматриваться не как призы, а как разменная монета в будущих переговорах.

В то же время все опрошенные FP представители российской элиты заявляли, что не может быть никакого отхода с территории, принадлежащей России в четырех украинских областях. При этом большинство высказали мнение, что любая территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию.

Большинство собеседников издания также отметили, что если во время переговоров Запад согласится с ключевыми российскими требованиями, Россия снизит уровень других. Так, по поводу российского требования о "денацификации" Украины несколько человек сказали, что Россия все равно должна стремиться к "дружественному" правительству в Киеве, то есть к смене режима, поскольку очень трудно представить, что любое свободно избранное украинское правительство будет доброжелательно относиться к России.

Также опрошенные единодушно признали, что нет никаких шансов на международное официальное и юридическое признание российской аннексии украинских территорий, и Россия не будет настаивать на этом. Отмечается, что это будет отвергнуто не только Украиной и Западом, но и Китаем, Индией и Южной Африкой, ни одна из которых не признала российскую аннексию Крыма 2014 года.

Что такое Foreign Policy? "Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, ранее, президент Украины заявил, что в сентябре Украина представит США свой "план победы". Этот план будет представлен обоим кандидатам в президенты США - Камале Харрис и Дональду Трампу.

Командующий Силами специальных операций бригадный генерал Александр Трепак говорил, что воевать придется долго, а наказывать российских преступников - еще дольше.

Также сообщалось, что Украина будет делать все, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина прекратить войну дипломатически. Страна будет биться ради победы, даже если дипломатический путь завершения войны не будет успешным, а западные партнеры сдадутся.

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