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ВСУ "кинули глаз" на трассу: армию РФ могут ждать неприятности на двух направлениях

Анна Косик
23 августа 2024, 17:00
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Курская операция может выйти на новый уровень, если ВСУ перережут критическую для российской логистики артерию.
ВСУ, карта Курской области
ВСУ работают над реализацией сразу нескольких целей на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: 95 одшбр, скрин с DeepState

Во время операции в Курской области ВСУ уже удалось взять под контроль более тысячи квадратных километров территории страны-агрессора России, взять в оперативное окружение крупную группировку противника и взорвать основные мосты через реку Сейм.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Еспресо" отметил, что это далеко не все цели, которых стремятся достичь украинские военные на территории врага.

Жмайло рассказал об успехах ВСУ в Курской области. После подрыва основных мостов через Сейм около трех тысяч российских оккупантов оказались в окружении. Многие из них сдаются в плен, однако некоторые группы таки оказывают сильное сопротивление.

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"Например, сейчас продолжаются бои в поселке Малая Локня, где россияне забаррикадировались в женской колонии и даже привлекли ее охранный персонал к отражению украинских атак", - сообщил он.

Кроме этого ВСУ удалось пройти через села Витрено и Никипеловка, под контролем - Журавлевка, Калинов, Кругленькое и частично окружено Кремне. В Глушковском районе украинские силы пытаются занять выгодные рубежи и стратегические высоты после взятия территории под огневой контроль.

Жмайло считает, что еще одна цель ВСУ на территории РФ - это взятие огневого контроля над основными магистралями. В частности, речь идет о трассе Курск-Белгород, которая является критически важной для обеспечения поддержки оккупационных войск на Харьковском плацдарме. То есть, успех ВСУ был бы ощутим сразу на двух направлениях.

Также важным объектом для работы ВСУ является трасса Курск-Рильск-Льгов. Там оккупационные войска активно укрепляются, однако этот участок уже в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Кто такой Дмитрий Жмайло?

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, военный эксперт Ян Матвеев предположил, что после старта Курской операции Силами Украины от тысячи до трех тысяч российских оккупантов могли оказаться в окружении. Речь идет о войсках, которые находятся в Теткино и рядом с границей. В основном это пограничники, вероятно, есть и определенное количество "кадыровцев".

Накануне в ISW сообщили, что в ответ на операцию в Курской области россияне недавно передислоцировали части по крайней мере одного воздушно-десантного полка с запада Запорожской области. Возможная цель - стабилизация линий и улучшение командования и контроля над призывниками.

Тем временем Вооруженные силы Украины за последние дни продвинулись по всему выступу в Курской области. Продвижение ВСУ зафиксировано в восточной части Комаровки, в южной части Левшинки и захватили Семеновку.

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