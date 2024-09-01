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Цель не энергетика: британский пилот объяснил цель атак России

Анна Косик
1 сентября 2024, 03:28
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Враг в первую очередь хочет не уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, а положил глаз на более весомую цель.
Энергетика, ракета
Цель номер один у врага - остановить украинское производство оружия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Воздушных Сил ВСУ

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины страной-агрессором направлены на попытки остановить оборонную промышленность. Об этом 24 каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл.

По его словам, первоочередной целью врага является именно невозможность производства украинского оружия. Это может быть частью военной кампании кремлевского диктатора Путина, ведь он прекрасно понимает, что именно оружие имеет решающее значение в войне.

"В этом году мы увидели, что Россия сосредоточилась на энергетической инфраструктуре еще в начале года. Наверное, потому что Россия пытается остановить оборонную промышленность Украины. В частности, сделать невозможным производство оружия", - считает он.

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Белл также отметил, что война в Украине показала западным лидерам, что запасы боеприпасов и оружия крайне важны. Но когда боевые действия длятся годами, а не неделями, для государства главной становится возможность быстро запустить свою промышленность для поддержки военных усилий.

"Вся территория Украины является мишенью для атаки российских ракет, поэтому для украинцев это очень трудно. Экспорт зерна из Украины стал целью для ударов, чтобы помешать стране получать доходы. Чтобы Украина могла противостоять этой ужасной российской агрессии, Запад должен и в дальнейшем поддерживать ее как финансово, так и военно", - добавил аналитик.

Кто такой Шон Белл?

Шон Белл - британский пилот, который занимал многочисленные должности в Министерстве обороны страны и за рубежом. Кроме того, участвовал в операциях в Боснии, Сараево, Персидском заливе, а также в Афганистане. Сейчас занимается управлением небольшой компанией по развитию недвижимости и предоставлению консультационных услуг по вопросам обороны национальным и международным клиентам.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины - что известно

Напомним, 26 августа российской оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Целью врага стала энергетическая инфраструктура. В частности, в результате обстрела была нарушена работа четырех энергоблоков на украинских АЭС.

Таким образом россияне не оставляют планов оставить Украину и украинцев без электроэнергии, из-за чего ситуация в энергосистеме остается сложной.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Если противник будет действовать аналогично зимой, миллионы людей столкнутся с последствиями. Поэтому нужно позволить украинской армии наносить удары по военным объектам агрессора России в тылу. Чтобы можно было сокрушать цели на аэродромах, где базируется вражеская военная авиация.

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