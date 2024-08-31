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Враг не имел шансов: силы ПВО отбили ночную атаку на Киев, что известно о последствиях

Анна Косик
31 августа 2024, 09:20
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Четвертая за неделю атака на столицу закончилась для врага провалом, украинские силы уничтожили все воздушные цели.
Атака дронов, сили ПВО
Силы ПВО отработали все цели врага в Киеве и области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Воздушное командование "Юг"

В ночь на 31 августа страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала ударными БпЛА, предварительно, типа "Shahed", Киев. О последствиях вражеской атаки сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как говорится в сообщении КГВА, в течение всей ночи на столицу заходили барражирующие боеприпасы волнами с разных направлений. Из-за этого воздушную тревогу в Киеве объявляли аж четыре раза и суммарно длилась она почти 4 часа.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в заметке.

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По предварительной информации пострадавших или разрушений в столице нет. Попко также в очередной раз подчеркнул, что Киев всегда будет приоритетной целью для агрессора, поэтому жителям города следует быть крайне осторожными.

В то же время на Киевщине в результате ночной атаки также есть сбитые вражеские цели. Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко. По его данным, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие также отсутствуют.

"Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага", - добавил он.

Кто такой Сергей Попко?

Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Атаки вражескими дронами по Украине - последние новости

Только вчера страна-агрессор Россия запустила по территории Украины одну ракету и 18 ударных дронов. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты запустили беспилотники - из районов Приморско-Ахтарска и Курска в РФ.

Накануне, в ночь на 29 августа 2024 года противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Из всех дронов силами ПВО удалось сбить 60 вражеских целей.

Ранее, 27 августа, враг совершил очередную циничную атаку на Украину. Президент Владимир Зеленский сообщил об использовании противником 81 "шахеда", а также крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет.
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