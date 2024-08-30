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РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами, цели сбивали в 5 областях: какие последствия

Алёна Воронина
30 августа 2024, 10:11
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Украинская ПВО сбила 12 "Шахедов", еще четыре упали сами.
РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами, цели сбивали в 5 областях: какие последствия
РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами/ коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 30 августа, запустила по территории Украины одну ракету и 18 ударных дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Он отметил, что российские оккупанты запустили ракету из Крыма, а беспилотники - из районов Приморско-Ахтарска и Курска в РФ.

"В ночь на 30 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска - рф. Привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате противовоздушного боя украинская ПВО сбила 12 ударных дронов "Shahed-131/136", четыре вражеских дрона были локально потеряны (упали самостоятельно).

"Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях", - отметил Олещук.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Последствия ночной атаки по областям

Сумская область - пожар и 9 пострадавших

Оккупанты ночью нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего вспыхнул пожар. Из-за этого наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.

"Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки. Предварительно в результате вражеского удара есть пострадавшие. Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы. Информация о последствиях уточняется", - сообщили в Сумской ОГА.

В прокуратуре Сумщины сообщили, что в результате удара по Сумам уже известно о девяти раненых. Продолжается ликвидация последствий пожара.

"По данным следствия, 30 августа 2024 года около 01:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в г. Сумы. В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Николаевская область

Над Николаевщиной в ночь на 30 августа были уничтожены два вражеских беспилотника, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В ночь на 30 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа "Shahed-136/131", - отметил он.

Днепропетровская область

Ночью над Днепропетровской областью были сбиты четыре "Шахеда", сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

"4 шахеда сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град". Под ударом были Никополь и Марганецкая громада. Повреждено предприятие. Люди не пострадали", - отметил руководитель ОГА.

Херсонская область

В Херсонской ОГА сообщили, что около часа ночи российские войска атаковали Корабельный район Херсона.

"Из-за вражеского обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась в помещении. Она получила взрывную травму и контузию. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте", - говорится в сообщении.

Полтавская область

На Полтавщине враг попал по промышленному объекту.

"Ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал", - отметили в Полтавской ОГА.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, утром 29 августа в Киеве раздавались взрывы - тревога длилась 5 часов, было сбито более 10 дронов. В Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах зафиксировано падение обломков.

В МАГАТЭ заявили, что в результате обстрела РФ в Украине была нарушена работа 4-х энергоблоков АЭС. В результате российского обстрела нарушена работа трех энергоблоков Ровенской АЭС и одного энергоблока Южноукраинской атомной станции, говорится в обращении.

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