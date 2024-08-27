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"Татаров в Киеве убивал чеченцев!": Зеленского вывел из себя вопрос о "пяти менеджерах"

Тарас Сидоржевский
27 августа 2024, 15:32
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Обращаясь к журналисту УП, Зеленский заявил, что наработки страны в вопросах обороны и интеграции в ЕС "видят все, кроме вас".
Зеленский Кравец
Зеленскому не понравился вопрос журналиста УП / Коллаж: Главред, скриншоты

Заместитель главы ОП Олег Татаров вместе с Василием Малюком "убивал чеченцев в Киеве" в начале полномасштабного вторжения. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист УП Роман Кравец задал Зеленскому вопрос о том, доволен ли он сегодня работой "пяти-шести эффективных менеджеров", в ответ на что Зеленский вспылил.

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"Я говорил об ОП, а не о команде страны. Вы выпустили уже, кстати, очень много статей о "пяти-шести менеджерах", у вас такая методичка. Я думал, что "темники" ушли с Януковичем. Надо иметь свет в глазах, чтобы увидеть то, что вам говорят", - парировал Зеленский.

Обращаясь к журналисту УП, Зеленский заявил, что наработки страны в вопросах обороны и интеграции в ЕС "видят все, кроме вас".

"Я считаю, что когда у нас есть позитив в направлении ЕС, которого вы, к сожалению, не видите, то тут надо поблагодрить нашего спикера и его коллег - много законов принято. Есть разные вызовы, но не замечать того, сколько Украина всего сделала во время войны?...", - возмутился президент.

Говоря о Ермаке, Зеленский отметил его роль в дипломатии и в переговорах по оружию

"Что касается Patriot, F-16, ATACMS - это оружие само по себе не появилось. Саммит мира сам по себе не появился - мы могли проиграть инициативу. Андрей Ермак - один из главных людей, кто готовил "Формулу мира" и Саммит мира", - отметил Зеленский.

Говоря о Татарове, президент упрекнул журналиста, что он обсуждал эту тему на "off records" с представителями СМИ.

"У меня с журналистами был off rec, где присутсвовали вы или представители вашего издания. И я тогда сказал про Татарова, если вам мало могу повторить. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были. Об этом знают США. Этого мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - возмутился президент.

Что еще сказал Зеленский на пресс-конференции

Украинские силы провели испытания первой баллистической ракеты отечественного производства. Об этом 27 августа, во время пресс-конференции, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Думал, что рано об этом говорить, но хочется, чтобы была оценка общества наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю оборонно-промышленный комплекс", - сообщил глава государства.

Также Зеленский опроверг связь между Курской наступательной операцией украинских войск и переговорами в Катаре, о которых сообщали западные СМИ.

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