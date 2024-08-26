Путин пытается устроить Украине тотальный блэкаут, есть выход из ситуации – Welt

Российские оккупационные войска пытаются полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Если противник будет действовать аналогично зимой, миллионы людей столкнутся с последствиями. Поэтому нужно разрешить украинской армии наносить удары по военным объектам агрессора России в тылу. Чтобы можно было сокрушать цели на аэродромах, где базируется вражеская военная авиация.
В материале немецкого издания Welt говорится о том, что оккупанты уже 2 года не меняют свою тактику и наносят удары по энергетической инфраструктуре, чтобы добиться истощения Украины.
Путин, вероятно, способен добиваться полного блэкаута Украины, и нужно этого не допустить.
"Реальность такова, что у Украины мало что есть, чтобы противостоять массированным волнам российских атак с помощью беспилотников и чрезвычайно быстрых ракет, таких как "Кинжал". Это также связано с тем, что западные сторонники поставили слишком мало систем противовоздушной обороны, чтобы хоть как-то приблизиться к комплексной защите страны", - указано в статье.
Автор материала подчеркнул, что во избежание негативных для Украины сценариев нужно разрешить ей наносить удары дальнобойным западным оружием по локациям, где находятся российские истребители и размещаются склады с ракетами. Тогда у Украины появится возможность защитить себя от таких обстрелов, как был 26 августа.
Удар России по Украине 26 августа – главные новости по теме:
Войска агрессора России в понедельник утром, 26 августа, атаковали энергоинфраструктуру Украины. Во многих городах были слышны взрывы. Россияне применили более сотни ракет разных типов и столько же беспилотников Shahed.
По всей Украине вводились экстренные отключения света, были проблемы с водоснабжением. Проблемы фиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.
В Министерстве энергетики рассказали об отключениях света в связи с ракетными ударами РФ. Глава ведомства Герман Галущенко заявил о сложной ситуации и работе по восстановлению инфраструктуры.
Кто такой Герман Галущенко?
Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".
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