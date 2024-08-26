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Путин пытается устроить Украине тотальный блэкаут, есть выход из ситуации – Welt

Андрей Ганчук
26 августа 2024, 23:34
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У западного мира есть возможности остановить энергетический террор Украины со стороны России, следует лишь принять нужное для этого решение.
Путин, удары по Украине
Нужно снять ограничения на удары дальнобойным оружием Запада по России - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Российские оккупационные войска пытаются полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Если противник будет действовать аналогично зимой, миллионы людей столкнутся с последствиями. Поэтому нужно разрешить украинской армии наносить удары по военным объектам агрессора России в тылу. Чтобы можно было сокрушать цели на аэродромах, где базируется вражеская военная авиация.

В материале немецкого издания Welt говорится о том, что оккупанты уже 2 года не меняют свою тактику и наносят удары по энергетической инфраструктуре, чтобы добиться истощения Украины.

Путин, вероятно, способен добиваться полного блэкаута Украины, и нужно этого не допустить.

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"Реальность такова, что у Украины мало что есть, чтобы противостоять массированным волнам российских атак с помощью беспилотников и чрезвычайно быстрых ракет, таких как "Кинжал". Это также связано с тем, что западные сторонники поставили слишком мало систем противовоздушной обороны, чтобы хоть как-то приблизиться к комплексной защите страны", - указано в статье.

Автор материала подчеркнул, что во избежание негативных для Украины сценариев нужно разрешить ей наносить удары дальнобойным западным оружием по локациям, где находятся российские истребители и размещаются склады с ракетами. Тогда у Украины появится возможность защитить себя от таких обстрелов, как был 26 августа.

Удар России по Украине 26 августа – главные новости по теме:

Войска агрессора России в понедельник утром, 26 августа, атаковали энергоинфраструктуру Украины. Во многих городах были слышны взрывы. Россияне применили более сотни ракет разных типов и столько же беспилотников Shahed.

По всей Украине вводились экстренные отключения света, были проблемы с водоснабжением. Проблемы фиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

В Министерстве энергетики рассказали об отключениях света в связи с ракетными ударами РФ. Глава ведомства Герман Галущенко заявил о сложной ситуации и работе по восстановлению инфраструктуры.

Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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