'Бои могут длиться месяцами': майор ВСУ признался, есть ли угроза оккупации Покровска

Наступательный потенциал российских войск исчерпывается, оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, отметил Алексей Гетьман.

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Насколько велика угроза захвата врагом Покровска - ответ эксперта / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скришнот

Оккупация Покровска россиянами пока маловероятна. Для его захвата РФ придется ввести бои непосредственно в самом городе. В то же время уличные бои могут длиться месяцами и станут для россиян тяжелым испытанием, как это было в Бахмуте или Авдеевке. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Во-первых, теми силами и средствами, которые сейчас россияне имеют на Покровском направлении, они не смогут захватить Покровск. Они могут разве что подойти вплотную к городу или попытаться его окружить. Во-вторых, уже известно о том, что мы будем подтягивать резервы на это направление, усиливая нашу группировку", - отметил он.

Кроме этого, в пригороде Покровска и Мирнограда возведены мощные фортификации, которые могут замедлить российское наступление. Гетьман также отметил, что наступательный потенциал РФ исчерпывается.

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"Сейчас есть признаки того, что российские войска на Покровском направлении выдыхаются, что исчерпывается их потенциал. Об этом свидетельствует и уменьшение количества людей, которые там ведут боевые действия, и уменьшение количества штурмов. А самое главное - россияне начинают возвращать войска в сторону Селидово с Покровского направления, то есть они считают, что там существенного продвижения они не смогут достичь", - пояснил майор ВСУ.

По его словам, РФ уменьшает активные штурмовые действия на линии фронта, потому что у оккупантов заканчивается ресурс. Гетьман отметил, что ресурс для нынешнего наступления у россиян может иссякнуть до конца сентября.

"Ни одна армия мира не может вести наступление длительное время, и, как правило, наступательные действия длятся четыре месяца. А дальше нужно останавливаться и готовить новое наступление, наступать полгода-год непрерывно невозможно", - добавил он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация вблизи Покровска - последние новости

Напомним, ситуация на Покровском направлении остается критической, линия обороны проходит всего в 10 км от города. Офицер ВСУ Николай Мельник заявил, что поступившее подкрепление было необходимо раньше. Ситуацию можно было бы стабилизировать с меньшими потерями еще неделю назад.

Также соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула сообщил, что россияне за последние две с половиной недели достигли значительных успехов на Покровском направлении благодаря привлечению значительных сил из оперативного резерва. Эти силы активно используются для штурма районов Селидово и Новогродовки.

Как сообщал Гларвед, никаких ослаблений позиций, уменьшение количества техники или личного состава под Покровском не наблюдается. Евгений Иевлев утверждает, что такая ситуация уже месяц.

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