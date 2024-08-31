На Купянском направлении не хватает базовых вещей: в ВСУ раскрыли проблемы фронта

Верховный Главнокомандующий должен понимать все риски, не только военные, но и политические и экономические, если мы потеряем Донбасс.

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Владимир Омелян, майор ВСУ, дипломат и бывший министр инфраструктуры Украины отметил, что на Купянском направлении, где он находился до ранения, 24 августа, не хватает надлежащих фортификаций, личного состава и боекомплекта к тем средствам поражения, которые есть в наличии в украинских подразделениях.

"Я был на Купянском направлении до 24 августа и мы видели четко, что нам не хватает трех базовых вещей - надлежащих фортификаций, личного состава и боекомплекта к тем средствам поражения, которые есть в наличии. Что из этого сделали, мне не известно. Я не вижу массового производства украинского оружия любого типа на мощностях Украины. Я не вижу, чтобы мы сделали выводы по мобилизации. Запоздало мы вроде бы запустили этот процесс, но пока новобранцев, по меньшей мере, в рядах своего батальона или бригады, я не видел за весь этот период времени до конца августа", - отметил майор ВСУ в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, без людей и без оружия воевать невозможно.

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"Я рад, что главнокомандующий сейчас на Восточном направлении, это показывает приоритетность. Уверен, что Верховный Главнокомандующий должен понимать все риски, не только военные, но и политические и экономические, если мы потеряем Донбасс. Поэтому я надеюсь, что мы приложим все усилия, но эти усилия имеют четкую плату - жизнь украинских воинов, которые при недостатке боеприпасов, средств поражения, в частности, РЭБов, РЭРов, дронов и всего остального, должны платить своей жизнью", - резюмировал Владимир Омелян.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что ситуация на Купянском направлении резко изменилась. Илья Евлаш сообщил, что перегруппировка российских войск на Купянском направлении боевых действий связано с тем, что враг получил план от военного руководства РФ, который предусматривает перегруппировку сил для продолжения наступления.

ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, а РФ атакует возле Купянска. В отчете Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в направлении Липцов. Со своей стороны украинские войска сохраняют присутствие на Волчанском агрегатном заводе.

У России появились новые планы на Волчанск и Купянск. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска активно накапливают силы в городе Волчанск Харьковской области. Накопление сил российскими войсками в Волчанске может быть частью плана, который российское командование разработало еще в начале.

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