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Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

Юрий Берендий
26 февраля 2024, 11:35
В ВСУ отметили, что россияне проводят перегруппировку для дальнейшего наступления на Купянск, который является основной целью для врага.
Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага
Россияне готовятся к новому наступлению на Купянск / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 24 февраля россияне не совершали наступательных операций на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш указывает на то, что причиной таких действий врага является перегруппировка на данном участке фронта. Об этом он рассказал в комментарии изданию LIGA.net.

"Когда мы не видим что-то о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами с бомбардировщиков и так далее", - сказал он.

Евлаш также отметил, что перегруппировка российских войск на Купянском направлении боевых действий связана с тем, что враг получил план от военного руководства РФ, который предусматривает перегруппировку сил для продолжения наступления.

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"Скорее всего, такое "затишье" в боевых столкновениях связано именно с этим. Противник там аккумулирует свои резервы в попытке прорвать фланг нашей обороны, и, конечно, основной целью россиян на этом направлении является город Купянск", - сказал военный.

Кто такой Илья Евлаш

Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Наступление россиян на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, пока не наблюдается концентрации войск РФ на границе Украины в Харьковской области. Угрозы наступления на Харьков пока нет, хотя есть определенные обеспокоенности. Независимо от планов противника, город в готовности оказать достойный отпор в случае опасности, сообщил мэр Игорь Терехов.

У российских оккупантов пока нет достаточных сил для силового наступления на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. У них нет резервов, но они пытаются создать их сейчас, заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Россияне продолжают наступление на Купянском направлении, пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины вблизи села Синьковка и Лиман первый. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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