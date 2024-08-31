"Это проблема и трагедия": эксперт о крушении F-16 ВСУ с гибелью пилота

Всего было произведено около 4600 самолетов F-16, напомнил Константин Криволап.

https://glavred.info/ukraine/eto-problema-i-tragediya-ekspert-o-krushenii-f-16-vsu-s-gibelyu-pilota-10593200.html Ссылка скопирована

Эксперт прокомментировал крушение F-16 ВСУ / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап прокомментировал катастрофу украинского истребителя F-16, в результате чего погиб пилот Алексей Месь.

Как подчеркнул он в комментарии "Киев24", случай никак не отразится на передаче партнерами Украине F-16.

Эксперт напомнил, что всего было произведено около 4600 самолетов F-16, при этом случаев с крушениями было около 600, а продолжают летать около 2300 таких самолетов.

видео дня

"Об этом заявил директор компании Lockheed, когда праздновали 50-летие первого полета F-16. То есть железо, это не проблема. Железа - куча", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник сказал, что эти самолеты сейчас многие страны заменяют на самолеты F-35.

"Поэтому самолет - это не проблема. Проблема - из-за чего я сожалею, выражаю свое соболезнование - гибель Алексея Меся. Это был один из лучших наших пилотов. Вот это проблема, вот это трагедия", - добавил Криволап.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Крушение F-16 ВСУ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.

Источник издания утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не то, что F-16 сбили, а скорее всего ошибся сам пилот истребителя. В этот день американские самолеты принимали участие в отражении одной из самых больших атак агрессора на Украину.

Позже стало известно о том, что пилот ВСУ Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа.

В свою очередь в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине. Уточняется, что это во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Отмечается, что во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб.

Как сообщалось ранее, западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем". Одна из вероятных причин катастрофы истребителя F-16 ВСУ, которая сейчас рассматривается следствием, - "дружественный огонь" украинских сил ПВО. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственный источник в Воздушных силах ВСУ, который говорил на условиях анонимности.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред