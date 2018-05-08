Владимир Омелян

Дата рождения: 30 января 1979 года, Львов, УССР.

Образование. Высшее. 2000 год – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. 2001 год – национальный университет "Львовская политехника". Специализировался на финансах, международных отношений, экономике и бизнес-деятельности.

Карьера чиновника. Восхождение по карьерной лестнице начал в 2000-м − с поста специалиста второй категории отдела НАТО и Управления евроатлантической интеграции украинского Министерства иностранных дел.

В 2001 году Омелян перешел на должность атташе отдела НАТО и европейской безопасности Управления евроатлантического сотрудничества МИД Украины. Немногим позднее стал и до 2002-го работал атташе группы планирования, координации и контроля кабинета главы МИД. Затем два года работал на посту третьего, а впоследствии (до 2006-го) – второго секретаря постпредства Украины при международных организациях в Вене.

Далее Омелян на год сменил поле деятельности и трудился замдиректора Департамента обеспечения работы (патронатной службы) главы украинского Министерства экономики. Затем ненадолго вернулся в МИД – на пост первого секретаря аналитического отдела Департамента секретариата министра. Вскоре Омелян еще раз меняет работу и уходит в Министерство охраны окружающей среды, где трудится начальником Управления организации работы министра и директором Департамента секретариата министра. В 2010-м он в третий раз приходит на работу в МИД – на должность советника отдела обработки документации и контроля Департамента секретариата главы. Затем Омелян работает до 2012 года сначала главой отдела РФ Управления РФ первого территориального департамента МИД, а потом − замдиректора первого территориального департамента МИД Украины.

Вскоре он снова меняет ведомство и до 2014 года работает замдиректора Департамента обеспечения деятельности (патронатной службы) украинского Минфина. В марте 2014 года Омеляна назначают главой службы министра украинского Кабмина. В декабре того же года он переводится на должность замминистра инфраструктуры Украины (Андрея Пивоварского).

Здесь Омелян работает вплоть до 14 апреля 2016-го. В этот день депутаты Верховной Рады отправили в отставку премьер-министра Арсения Яценюка. Заменой ему стал спикер парламента Владимир Гройсман. В новом Кабмине Омелян получил портфель министра инфраструктуры. На этой должности он работает и по сей день.

Семейное положение. Женат на дизайнере Светлане Бевзе. Двое детей – сын Марк и дочь Анна. Также у Омеляна есть сын от первого брака – Северин.

Скандал с родами жены в США. В апреле 2018-го года министр инфраструктуры через Facebook сообщил о рождении дочери. Тот факт, что девочка родилась в американском роддоме, а, следовательно, автоматически имеет право на американское гражданство, возмутил солидную часть украинской общественности. Далее выяснилось, что и предыдущий ребенок Омеляна – сын Марк – появился на свет в США. В ответ на упреки чиновник опубликовал на Facebook новый пост, в котором заявил, что в феврале 2018-го его жена улетела в Нью-Йорк для участия в "Неделе моды". Затем у нее возникли проблемы с самочувствием, врачи временно запретили перелеты. Непосредственно роды в Америке якобы семье Омеляна не стоили ничего. Однако такие слова министра немедленно были поставлены под сомнение.