Путин прогнет Россию, у диктатора серьезные планы - Financial Times

Главное из материала Financial Times:
- Путин не собирается завершать войну
- Даже если война закончится, РФ сделает ставку на армию
- Россия продолжит производство бронетехники
Глава Кремля Владимир Путин не собирается заканчивать развязанную против Украины войну. Более того, даже если боевые действия завершатся, Москва намерена пожертвовать экономикой и социальной сферой ради усиления военной мощи.
В материале Financial Times говорится, что даже если российско-украинская война завершится, Путин не откажется от масштабного перевооружения и сохранения высокого уровня расходов на армию.
Как полагают эксперты, Кремль готов пожертвовать потенциальным экономическим ростом и благополучием россиян в обмен на усиление государственной военной машины.
"В 2025 году военные расходы России могут достигнуть почти 172 миллиарда долларов — это 7,7% ВВП, что на 12% больше, чем в 2024 году. Финансовый план Кремля на 2025-2027 годы предусматривает сохранение этого высокого уровня расходов, что указывает на намерение длительное время поддерживать усиленную милитаризацию", - пишут журналисты.
Что планирует Кремль
Основные расходы планируется пустить на производство вооружений, техники и выплат военным.
Еще с начала полномасштабной войны Россия серьезно увеличила выпуск бронетехники, боеприпасов и БПЛА. А заводы госкорпорации Ростех расширяют производство. Цена российской артиллерии оказалась гораздо ниже, чем в странах Североатлантического альянса.
Россия намерена наращивать военное производство
Более того, по мнению экспертов, даже если война с Украиной закончится, Россия все равно будет активными темпами производить военную технику. Кремлю нужна большая армия, и это направление для властей – приоритет. Планируется удержание военных на службе при помощи зарплат, которые хотят сделать в 3-4 раза выше средних в гражданском секторе.
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Как сообщал Главред, россияне продвигаются в Сумской области. Оккупанты захватили несколько населенных пунктов. Враг продвинулся на севере региона.
Путин может изменить свою "стратегию победы" в войне, считают аналитики Института изучения войны. Как полагают американцы, для этого коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами должен продолжить предоставлять Украине военную помощь и дать Киеву необходимое оружие для сдерживания оккупантов.
Силы обороны нанесли весомый удар по войскам РФ, рассказал президент Владимир Зеленский. В частности, украинская армия уничтожила вражеский истребитель Су-35, вертолеты, а также локомотив с военной техникой.
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Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
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