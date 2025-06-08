Путин прогнет Россию, у диктатора серьезные планы - Financial Times

В планах Москвы – усиленная милитаризация России, пишут журналисты.

https://glavred.info/war/putin-prognet-rossiyu-u-diktatora-sereznye-plany-financial-times-10671563.html Ссылка скопирована

Путин намерен наращивать армию за счет благосостояния россиян - Financial Times / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из материала Financial Times:

Путин не собирается завершать войну

Даже если война закончится, РФ сделает ставку на армию

Россия продолжит производство бронетехники

Глава Кремля Владимир Путин не собирается заканчивать развязанную против Украины войну. Более того, даже если боевые действия завершатся, Москва намерена пожертвовать экономикой и социальной сферой ради усиления военной мощи.

В материале Financial Times говорится, что даже если российско-украинская война завершится, Путин не откажется от масштабного перевооружения и сохранения высокого уровня расходов на армию.

видео дня

Как полагают эксперты, Кремль готов пожертвовать потенциальным экономическим ростом и благополучием россиян в обмен на усиление государственной военной машины.

"В 2025 году военные расходы России могут достигнуть почти 172 миллиарда долларов — это 7,7% ВВП, что на 12% больше, чем в 2024 году. Финансовый план Кремля на 2025-2027 годы предусматривает сохранение этого высокого уровня расходов, что указывает на намерение длительное время поддерживать усиленную милитаризацию", - пишут журналисты.

Что планирует Кремль

Основные расходы планируется пустить на производство вооружений, техники и выплат военным.

Еще с начала полномасштабной войны Россия серьезно увеличила выпуск бронетехники, боеприпасов и БПЛА. А заводы госкорпорации Ростех расширяют производство. Цена российской артиллерии оказалась гораздо ниже, чем в странах Североатлантического альянса.

Россия намерена наращивать военное производство

Более того, по мнению экспертов, даже если война с Украиной закончится, Россия все равно будет активными темпами производить военную технику. Кремлю нужна большая армия, и это направление для властей – приоритет. Планируется удержание военных на службе при помощи зарплат, которые хотят сделать в 3-4 раза выше средних в гражданском секторе.

Кратко о военных возможностях России, ее союзников и НАТО / Инфографика: Главред

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, россияне продвигаются в Сумской области. Оккупанты захватили несколько населенных пунктов. Враг продвинулся на севере региона.

Путин может изменить свою "стратегию победы" в войне, считают аналитики Института изучения войны. Как полагают американцы, для этого коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами должен продолжить предоставлять Украине военную помощь и дать Киеву необходимое оружие для сдерживания оккупантов.

Силы обороны нанесли весомый удар по войскам РФ, рассказал президент Владимир Зеленский. В частности, украинская армия уничтожила вражеский истребитель Су-35, вертолеты, а также локомотив с военной техникой.

Другие новости:

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред