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Путин прогнет Россию, у диктатора серьезные планы - Financial Times

Андрей Ганчук
8 июня 2025, 11:19
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В планах Москвы – усиленная милитаризация России, пишут журналисты.
Путин, войска РФ
Путин намерен наращивать армию за счет благосостояния россиян - Financial Times / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из материала Financial Times:

  • Путин не собирается завершать войну
  • Даже если война закончится, РФ сделает ставку на армию
  • Россия продолжит производство бронетехники

Глава Кремля Владимир Путин не собирается заканчивать развязанную против Украины войну. Более того, даже если боевые действия завершатся, Москва намерена пожертвовать экономикой и социальной сферой ради усиления военной мощи.

В материале Financial Times говорится, что даже если российско-украинская война завершится, Путин не откажется от масштабного перевооружения и сохранения высокого уровня расходов на армию.

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Как полагают эксперты, Кремль готов пожертвовать потенциальным экономическим ростом и благополучием россиян в обмен на усиление государственной военной машины.

"В 2025 году военные расходы России могут достигнуть почти 172 миллиарда долларов — это 7,7% ВВП, что на 12% больше, чем в 2024 году. Финансовый план Кремля на 2025-2027 годы предусматривает сохранение этого высокого уровня расходов, что указывает на намерение длительное время поддерживать усиленную милитаризацию", - пишут журналисты.

Что планирует Кремль

Основные расходы планируется пустить на производство вооружений, техники и выплат военным.

Еще с начала полномасштабной войны Россия серьезно увеличила выпуск бронетехники, боеприпасов и БПЛА. А заводы госкорпорации Ростех расширяют производство. Цена российской артиллерии оказалась гораздо ниже, чем в странах Североатлантического альянса.

Россия намерена наращивать военное производство

Более того, по мнению экспертов, даже если война с Украиной закончится, Россия все равно будет активными темпами производить военную технику. Кремлю нужна большая армия, и это направление для властей – приоритет. Планируется удержание военных на службе при помощи зарплат, которые хотят сделать в 3-4 раза выше средних в гражданском секторе.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Кратко о военных возможностях России, ее союзников и НАТО / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, россияне продвигаются в Сумской области. Оккупанты захватили несколько населенных пунктов. Враг продвинулся на севере региона.

Путин может изменить свою "стратегию победы" в войне, считают аналитики Института изучения войны. Как полагают американцы, для этого коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами должен продолжить предоставлять Украине военную помощь и дать Киеву необходимое оружие для сдерживания оккупантов.

Силы обороны нанесли весомый удар по войскам РФ, рассказал президент Владимир Зеленский. В частности, украинская армия уничтожила вражеский истребитель Су-35, вертолеты, а также локомотив с военной техникой.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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