"Это был шок": в WSJ раскрыли неожиданные детали Курской операции ВСУ

Операция ВСУ ошеломила РФ – украинские войска взяли под контроль около 100 городов и сел.

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Украина продолжает операцию в Курской области / Колаж: Главред, карти ISW, фото: https://t.me/landforcesofukraine

План Курской операции главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал в тайне, а раскрыл его в конце июля, когда собрал старших офицеров на тайное совещание.

На этом совещании Сырский сказал, что украинская армия переломит ситуацию, зайдя на территорию России, чего не было со времен Второй мировой войны, пишет The Wall Street Journal.

Один из участников, начальник штаба 61-й механизированной бригады подполковник Артем Холодкевич сказал, что его первой реакцией был шок.

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В статье напоминается, что операция ВСУ ошеломила РФ – украинские войска быстро преодолели слабую пограничную оборону и быстро взяли под контроль около 100 городов и сел. Наступление Украины обескуражило диктатора Владимира Путина и подняло боевой дух украинцев после года изнурительной оборонительной войны.

Отмечается, что украинское наступление продолжает набирать обороты, а по словам украинских солдат, по меньшей мере 2 000 российских военных прижаты к реке, а неоднократные попытки РФ построить понтонные мосты не увенчались успехом.

В то же время некоторые военные стратеги и солдаты ставят под сомнение Курскую операцию, говоря, что Сырский отвлекает драгоценные резервы живой силы и техники на новый фронт, в то время как Россия использует слабые оборонительные линии Украины на восточном фронте, чтобы продвигаться вперед. При этом РФ уже вывела из Украины несколько тысяч военнослужащих, но при этом усилила атаки на свою главную цель – Покровск.

"Украина не может позволить себе просто тянуть время, перебрасывая больше людей на линию обороны... Вам постоянно приходится принимать решения о приоритетах, о том, где можно пойти на риск", – прокомментировал ситуацию бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Уточняется, что Украина использует неготовность России, чтобы нанести удар глубже в тыл, создавая преграды российским военным операциям против Украины. Также ВСУ продолжают брать все больше пленных, чтобы пополнить резерв, который Украина надеется обменять на своих граждан, удерживаемых в России.

"Украина использует новую тактику и технику, чтобы получить преимущество там, где российская оборона слабее, в том числе применяет небольшие беспилотники со взрывными устройствами для сбивания вертолетов и российских разведывательных дронов", – добавили в WSJ.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Напомним, Украина Курской операцией способна изменить ход войны. Об этом идет речь в сообщении CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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