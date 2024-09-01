Курская операция ВСУ: Коваленко назвал главные задачи украинской армии

Усиление курской группировки РФ происходит за счет подразделений с других направлений, говорит Александр Коваленко.

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/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не разделяет точку зрения, что вторжение Украины в Курскую область было исключительно отвлекающим маневром для российских войск на востоке.

Он считает, что перед ВСУ в рамках операции на территории России стояли иные задачи. Об этом он рассказал в комментарии Сurrenttime.

"Первое – это перерезание ближней рокадной логистики, которая шла через Суджу. То есть железная дорога, которая проходила вблизи границы с Украиной, обеспечивала самое ближайшее плечо подвоза не только для курской группировки, но и для белгородской и фактической группы войск "Запад", которая действует на лимано-купянском направлении. И через Луганскую область аналогично проходило дальнейшее обеспечение группы войск "Центр" на лиманском направлении. Кроме того, это контроль территории, которая создала буферную зону", – объяснил эксперт. видео дня

Коваленко добавил, что торецко-покровское направление для российского командования остается приоритетным, поэтому не следует полагаться на то, что оттуда будут отозваны какие-то подразделения. Усиление курской группировки, говорит эксперт, происходит за счет подразделений с других направлений: купянского и краматорского.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Напомним, Украина Курской операцией способна изменить ход войны. Об этом идет речь в сообщении CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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