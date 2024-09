РФ оккупировала еще один населенный пункт: какую точку на фронте потеряли ВСУ

Россияне захватили Парасковиевку в Донецкой области и продвинулись в трех населенных пунктах. Такой информацией 1 сентября поделились аналитики проекта DeepState.

В то же время в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится о том, что оккупанты продвинулись на север от Часового Яра, на юго-восток от Покровска и на запад от Донецка.

Если проанализировать геолокационные кадры от 31 августа, можно прийти к выводу, что российские войска осуществили незначительное продвижение в восточную часть Григорьевки (к северу от Часового Яра).

Кроме этого, по данным ISW, войска РФ захватили Северное (к востоку от Торецка), а также 31 августа продолжили наступательные операции в районе Торецка.

Информацию о захвате Северного сообщили и в Минобороны России. Однако ISW не обнаружил подтверждения того, что россияне захватили оставшуюся часть северо-западной окраины населенного пункта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.