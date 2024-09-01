РФ оккупировала еще один населенный пункт: какую точку на фронте потеряли ВСУ

Аналитики проекта DeepState в ночь на 1 сентября провели детальный анализ фронта и пришли к печальному выводу.

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В DeepState рассказали о продвижении РФ / Коллаж Главред, фото скрин карты DeepState, Фото: Генеральный штаб ВСУ

Россияне захватили Парасковиевку в Донецкой области и продвинулись в трех населенных пунктах. Такой информацией 1 сентября поделились аналитики проекта DeepState.

"Враг захватил Парасковиевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного", - сообщили в DeepState.

В то же время в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится о том, что оккупанты продвинулись на север от Часового Яра, на юго-восток от Покровска и на запад от Донецка.

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Аналитики сообщают о таких наступательных операциях россиян 30 и 31 августа:

к востоку от Северска в районе Верхнекаменского

на юго-восток от Северска в районе Спирного, Ивано-Дарьевки и Выемки

на юг от Северска в районе Звановки

Если проанализировать геолокационные кадры от 31 августа, можно прийти к выводу, что российские войска осуществили незначительное продвижение в восточную часть Григорьевки (к северу от Часового Яра).

Кроме этого, по данным ISW, войска РФ захватили Северное (к востоку от Торецка), а также 31 августа продолжили наступательные операции в районе Торецка.

Информацию о захвате Северного сообщили и в Минобороны России. Однако ISW не обнаружил подтверждения того, что россияне захватили оставшуюся часть северо-западной окраины населенного пункта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои на на Донбассе - что известно о ситуации на фронте

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 августа также сообщил о том, что РФ вывела часть войск с Покровского направления. Аналитики отмечают, что этот шаг указывает на то, что оперативное давление ВСУ на Курщине влияет на наступательные операции РФ на других направлениях боевых действий.

Подкрепление для Сил обороны Украины на Покровском направлении фронта уже отправили, но оно было нужно раньше, офицер Николай Мельник рассказал о критической ситуации под Покровском.

В свою очередь майор ВСУ Алексей Гетьман признался, есть ли угроза оккупации Покровска. Для его захвата РФ придется ввести бои непосредственно в самом городе. В то же время уличные бои могут длиться месяцами и станут для россиян тяжелым испытанием, как это было в Бахмуте или Авдеевке.

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