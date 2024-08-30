Связано ли продвижением РФ на Востоке Украины с операцией в Курске: президент Чехии ответил

Президент Чехии отметил, что цель российского военно-политического руководства заключается в захвате 4 областей Украины, которые они "считают своими".

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Президент Чехии объяснил цель наступления РФ на Востоке Украины / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Активизация продвижения российских войск на Покровском направлении не связана с наступательными действиями ВСУ на территории Курской области. Об этом на пресс-конференции в Праге заявил президент Чехии Петр Павел, передает "Радио свобода".

"Я не думаю, что существует прямая связь между операцией в Курской области и более высоким темпом российского продвижения (на Донбассе - ред.)", - сказал он.

Петр Павел отмечает, что цель российского наступления заключается в том, чтобы захватить четыре области Украины, которые российское военно-политическое руководство "считает своими".

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"И это то, чего они хотят достичь в течение удобного времени, пока погода до сих пор хороша для военных операций", - рассказал Павел.

Что известно о Покровске / Инфографика Главред

Кто такой Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32 % голосов во втором туре

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что если ВСУ смогут удержать Покровск еще несколько недель, у Украины появится шанс остановить агрессора.

Аналитическая группа Frontelligence Insight предупреждает, что если российские войска захватят Покровск в Донецкой области, это может открыть им путь к Днепру и серьезно нарушить логистику украинских сил в регионе. В то же время военные аналитики считают, что украинское командование еще имеет возможность укрепить линию фронта, перебросив дополнительные силы на Покровское направление. Эти выводы были опубликованы в издании Financial Times.

Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что настоящей целью российских оккупантов является не только захват Покровска, но и дальнейшее наступление на Константиновку.

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