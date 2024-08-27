Боев чуть меньше, но город почти упал: военный о ситуации в Часовом Яру

В районе Часового Яра враг не прекращает попыток атаковать город и захватить позиции вокруг него.

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Часов Яр / коллаж: Главред, фото: Укринформа, АрмияInform

Ежедневно враг проводит штурмовые действия в районе Часового Яра и пытается продвигаться в этом районе. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

"Недавно мы наблюдали от 10 до 20 штурмовых действий в день. На сегодня немного меньше. Но это не сказывается на интенсивности - враг пытается прорвать нашу оборону, которая идет по каналу. Задействует все имеющиеся у него артиллерийские системы огневого поражения, работает и воздушная составляющая. Однако атаки мы отбиваем, враг несет тяжелые потери", - рассказал Калашников. видео дня

Также он добавил, что сейчас город почти полностью разрушен. Враг на этом направлении штурмует "прямо в лоб" и не оставляет попыток выбить украинских защитников с их позиций.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Также на южном фланге враг пытается зайти за канал - у него это не удается. Активные штурмовые действия продолжаются в районе где Клещеевка и Андреевка. Там украинские защитники удерживают позиции.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении россияне задействуют большое количество людей и теряют там очень много личного состава.

Также стало известно, что войска РФ продвинулись на Покровском направлении до железнодорожной станции в Новогродовке.

Ранее сообщалось, что украинские F-16 уже работают в небе и участвуют в отражении вражеских атак.

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