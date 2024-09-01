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Оккупация Покровска развязывает руки Путину: какая опасность для Днепра

Даяна Швец
1 сентября 2024, 12:19
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Существует версия, что после оккупации Покровска, враг возьмется за еще один крупный город.
Гетьман, ВСУ
Гетман оценил угрозу оккупации еще одного города / Коллаж: Главред, скриншот, фото Associated Press

Майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сделал прогоноз в интервью Главреду, что произойдет, если вдруг российским войскам удастся взять Покровск и остановятся ли они на этом рубеже. Не секрет, что военные аналитики поговаривают, что следующей целью станет Днепр.

Эксперт отмечает, что Россия может планировать что угодно, но ее планы и ее возможности могут не совпадать.

"Вспомните, Бахмут. Когда россияне захватили Бахмут, много говорилось о том, что этот город - дверь для дальнейших наступлений россиян: мол, оттуда они пойдут на север к Купянско-Лиманскому направлению и на юг к Угледарскому направлению, окружат две наших крупных группировки и победят в войне. Но на Бахмуте они и остановились", - заявил эксперт.

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Кто такой Алексей Гетьман

Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает как военный эксперт и аналитик в ряде ведущих СМИ.

Гетман отмечает, что, если вдруг врагу удастся захватить Покровск, история повторится. Дело в том, что у россиян закончится ресурс для наступления именно на эту наступательную операцию.

"Поэтому сразу после того, как, упаси Боже, россиянам удастся окружить Покровск, они не будут способны проводить существенные наступательные действия. Для этого им нужно будет подготовиться. А продлится такая подготовка не менее нескольких месяцев. Поэтому россияне будут способны осуществлять новое наступление и более-менее серьезные штурмовые действия только зимой", - рассказывает Гетьман.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Майор Вооруженных сил Украины обращается к тем, кто говорит о "дороге на Днепр" после Покровска. Он советует оставить свои мысли при себе и не смешить военных. Никаких дверей там нет и ничего там перед россиянами не откроется, считает эксперт.

"До Покровска, в частности, там, где сейчас ведутся боевые действия, нет мощных фортификационных сооружений - были только локальные, то есть такие, которые любая воинская часть строит при обороне. Проще говоря, солдаты копали себе окопы. Есть такая грустная шутка даже, что пехота 10% воюет, 90% копает. Но даже при таких условиях, как отмечал Сырский, российские войска продвигались очень медленно - со скоростью 1 км за 3-4 дня", - говорит спикер.

Майор Гетьман обращает внимание, что сейчас мы ведем боевые действия в поле против безумного количества российских оккупантов в 10 км к востоку от Покровска.

"Дальше - город-крепость и значительно более мощные фортификационные сооружения. Поэтому какие ворота, какие двери откроются перед противником? Что это за бред?", - заключает Гетьман.

Однако, если россияне подойдут на расстояние, с которого до Днепра будут доставать их КАБы или дальнобойная артиллерия, конечно, они будут наносить удары. Это очевидно.

Покровск Инфографика
Покровск - Инфографика / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Покровск - что известно о ситуации на фронте

Майор Алексей Гетьман также рассказывает, что у России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно. Войска РФ выдыхаются под Покровском, их наступательный ресурс иссякнет к концу сентября, но они могут попытаться взять город, считает эксперт.

РФ может пойти на "дембельский аккорд", обращает внимание Гетьман. Майор ВСУ отметил, что в случае начала боев за Покровск, бои в городе будут идти сразу на трех уровнях, поэтому врагу будет трудно его захватить.

Ситуация на направлении главного удара РФ сложная - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждает, что украинские военные на всех уровнях без промедлений принимают необходимые решения. Главком отметил, что украинские военные несмотря на численное превосходство врага продолжают наносить россиянам значительные потери.

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