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Сколько бойцов ВСУ подготовит ЕС в этом году: в Европе назвали цифру и детали

Степан Гафтко
31 августа 2024, 02:40
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Начиная с 2014 года ЕС готовит украинских военных, количество подготовленных значительно возросло после начала вторжения России.
Сколько бойцов ВСУ подготовит ЕС в этом году: в Европе назвали цифру и детали
ЕС подготовит партию бойцов ВСУ / коллаж: Главред, фото: Facebook Генштаба ВСУ, 2000.ua

В Евросоюзе заявили, что в этом году доведут общее количество подготовленных бойцов для ВСУ до 75 тысяч. Об этом сообщил во время пресс-конференцииглава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В этом году ЕС подготовит 15 тысяч элитных военнослужащих для войны против России и защиты украинской территории. Эти учения пройдут в рамках вспомогательной миссии ЕС для Украины.

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Таким образом общее количество подготовленных ЕС бойцов составит 75 тысяч.

"Относительно нашей военной вспомогательной миссии EUMAM - это был большой успех. Это самая успешная тренировочная миссия, которую когда-либо осуществлял ЕС. Она позволила обеспечить тренировку 60 тысяч (военнослужащих). Сегодня министры согласились увеличить цель для подготовки 75 тысяч, то есть иметь еще 15 тысяч (подготовленных военных - ред.) до конца года. Это также хорошая новость. Мы готовы делать больше, и Украина просит об этом", - сказал Боррель.

Также он заявил, что в Европейском Союзе хотят сделать эту миссию максимально доступной для украинских бойцов и "прагматичной". ЕС планирует привлекать не только своих инструкторов, но и украинских, ведь бойцы ВСУ имеют уже достаточно большой боевой опыт, который могут передать своим собратьям.

В частности Боррель сообщил о решении создать небольшой координационный центр в Киеве, который имеет целью повысить эффективность работы.

Обучение ВСУ в странах НАТО

Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ.

По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м.

В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.

Война в Украине - последние новости

Напомним, сейчас на фронте ситуация остается наиболее сложной на Покровском направлении, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а также заявили бойцы украинской армии.

Стало известно, что украинский эксперт Мусиенко заявил, что ВСУ на Курском направлении вскоре перейдут к маневренной войне, чтобы отрезать россиян от логистики и снабжения.

Напомним, что военный аналитик из Британии Шон Белл заявил, что наиболее болезненным ударом для Путина был бы удар по Крымскому мосту и вообще по временно оккупированному Крыму.

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