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Украина может расширить Курскую операцию: эксперт о новой фазе наступления ВСУ

Руслана Заклинская
30 августа 2024, 19:49
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Операция ВСУ перейдет от активного наступления к маневровой обороне, чтобы отрезать россиян от логистики и увеличить зону контроля, рассказал Александр Мусиенко.
Украина может расширить Курскую операцию: эксперт о новой фазе наступления ВСУ
Каковы перспективы развития Курской операции / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная бригада территориальной обороны, 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

ВСУ имеют потенциал расширить границы Курской операции и пополнить обменный фонд. Успехи на Курщине доказали способность Украины переломить ход войны. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Успешной Курской операцией Украина продемонстрировала, что способна переломить ход войны. У Сил обороны есть потенциал расширить зону проведения операции, а также пополнить обменный фонд", - заявил он.

Мусиенко считает, что украинские защитники могут продолжить операцию в Глушковском районе Курщины. Это создаст возможность не только вытеснить противника, но и пополнить обменный фонд Украины.

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"Кроме того, это позволит расширить еще западнее, на 30-40 км, зону, которую будут контролировать украинские войска", - добавил эксперт.

По его словам, российское командование попыталось остановить украинское наступление за счет внутренних резервов, но эти попытки не увенчались успехом. Мусиенко подчеркнул, что Украина доказала возможность проведения внезапных и эффективных операций против российских войск, что имеет значительное стратегическое влияние.

"Украина продемонстрировала, что способна переломить ход войны, способна атаковать, умеет организовать и провести операции, которые на протяжении уже более 20 дней дают больше результатов украинским войскам с точки зрения контроля территории, чем российское наступление, которое продолжается с октября 2023 года. И мы видим эти результаты", - отметил он.

Мусиенко утверждает, что украинская наступательная операция в Курской области постепенно переходит на новую фазу. Теперь основной целью станет сковывание российских сил.

"В ближайшее время мы увидим переход из более наступательных операций в операцию по проведению маневренной активной обороны, в частности отрезание противника от логистики, приумножение дополнительных территорий, увеличение зоны контроля, но более ограниченными темпами. Но самое главное - сдерживание огромного количества российских войск, которые потенциально могли бы появиться на Донецком или Харьковском направлении", - сказал эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Операция ВСУ на Курщине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту о деталях операции в Курской области. За сутки украинские войска продвинулись до двух километров и взяли под контроль 5 км² территории.

Также Украина Курской операцией способна изменить ход войны. ВСУ доказали, что заслуживают более быструю военную поддержку от Запада.

Кроме этого, операция на Курщине направлена на серьезную деморализацию российского общества, что может уменьшить поддержку войны и мобилизации. Политолог Виктор Андрусив подчеркивает, что российские "болевые точки" - это использование срочников, "исконная территория" и престиж власти.

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