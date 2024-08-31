РФ попытается "отрезать" группировку ВСУ: эксперт об операции в Курской области

Если РФ будет атаковать в лоб, значит будет брать один населенный пункт за другим, говорит Юрий Федоров.

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Говорить о контрнаступлении россиян в Курской области довольно сложно, потому что это очень специфическая территория и очень специфический театр военных действий, заявил военный эксперт Юрий Федоров.

Как пояснил он в комментарии Сurrenttime, контроль над территорией фактически сводится к тому, чтобы контролировать те или иные населенные пункты, некоторые высоты и перекрестки дорог.

"Что должна делать Россия с сотней населенных пунктов, которые контролируют ВСУ? Если атаковать в лоб, значит, нужно брать один населенный пункт за другим. Это дело очень нудное, требующее очень большого количества сил и средств", - говорит эксперт.

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Он не исключает, что возможный замысел российского генштаба состоит в том, чтобы двигаться вдоль границы с тем, чтобы отрезать занятую ВСУ территорию Курской области от Украины.

"Это, наверное, наиболее грамотный с военной точки зрения путь выдавливания ВСУ. Иначе придется России брать или пытаться брать один населенный пункт за другим. Естественно, ВСУ будут срывать это наступление. Если все пойдет, как я говорю, впереди несколько месяцев, как минимум, нудной борьбы за каждый населенный пункт", - отметил собеседник.

Вместе с тем он согласен с оценкой американской прессы, которая пишет, что Москве понадобится порядка 50 тысяч военных для того, чтобы вернуть контроль над Курской областью.

И резервы уже перебрасываются, но не с Донбасса, как прогнозировали многие эксперты, а из временно оккупированной части Запорожской области, добавил Федоров.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Напомним, Украина Курской операцией способна изменить ход войны. Об этом идет речь в сообщении CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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