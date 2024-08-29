Командующие НАТО тайно встретились в Дрездене: украинцы также присутствовали

В немецком Дрездене 27-29 августа состоялась встреча военного командования 35 стран НАТО и их союзников. От Украины на встречу поехал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
Как утверждают журналисты, конферренция была очень секретной, представителей стран НАТО просили не разглашать о ней. В секретном мероприятии приняли участие, в частности, генералы из Нидерландов, Эстонии, Испании, Великобритании, Швеции, Албании, Греции и США.
Инициатором этой встречи стал командующий сухопутных войск Вооруженных сил Германии Альфонс Майс. Сообщается, что командующие войсками НАТО регулярно встречаются для обсуждения проблем и совместных планов на будущее. На этот раз такая встреча состоялась в Дрездене.
Во время встречи командующие обсудили создание новых штабов в Швеции и Финляндии, а также горький опыт Украины в противодействии внешнему врагу.
Изюминкой мероприятия стала так называемая "статическая экспозиция" - секретная оружейная презентация с инновациями оборонной промышленности.
"Когда мы были в Афганистане, у талибов не было ВВС. Сейчас мы видим в украинском конфликте, что прежде всего использование дронов сделало огромный скачок, что дроны теперь вездесущи на поле боя. Вот почему мы все должны противостоять этой новой угрозе с воздуха", - сказал коллегам генерал Майс.
Кроме всего прочего на мероприятии были представлены образцы нового немецкого оружия и технологий.
Обучение ВСУ в странах НАТО
Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ.
По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.
В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м.
В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.
НАТО и политика в отношении войны и Украины - последние новости
Напомним, стало известно, что во время заседания Совета Украина-НАТО европейские лидеры заявили, что усилят поддержку Украины.
Напомним, в пятницу, 23 августа, США объявили о новом пакете помощи Украине. Накануне СМИ обнародовали перечень вооружения и боеприпасов, которые могут передать ВСУ.
Также сообщалось, что правительство Германии планирует сократить военную помощь Украине до 4 миллиардов евро с 8-ми в 2024 году.
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