Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

Пресс-секретарь Альянса Фара Дахлаллах сообщила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО.
Известно, что заседание Совета созывают по просьбе Украины. Встреча запланирована на 28 августа и состоится на уровне послов стран-членов НАТО, где ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров, через видеосвязь, проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя и насущных потребностях украинской армии, передает издание The Guardian.
По словам Дахлаллах, это заседание состоится на фоне недавних интенсивных ударов России по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.
"Союзники по НАТО оказали значительную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины", - отметил пресс-секретарь.
Кто такой Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.
В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.
Военная помощь НАТО Украине
Напомним, что страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине. Министерство национальной обороны Литвы объявило о серьезной помощи. Пакет будет включать боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.
Одна из стран НАТО планирует совместно с Украиной изготавливать ракеты "Нептун". Румыния, по примеру других европейских стран, планирует развивать вооружение в сотрудничестве с Украиной, в частности, сосредоточившись на противокорабельных ракетах R-360 "Нептун". Румыния стремится иметь союзника для контроля над водами Черного моря со своей территории.
В Германии издали заявление об отправке своих солдат в Украину. Действующий премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил, что Германии стоит прислать своих солдат под миротворческим мандатом ООН. Его необходимо создать после прекращения активных боевых действий.
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