Одна из стран НАТО планирует совместно с Украиной изготавливать ракеты "Нептун"

Как сообщают СМИ, изготовление ракет, которыми ВСУ удалось поразить флагман РФ "Москву", поможет в сохранении контроля в акватории Черного моря.

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Румыния рассматривает совместное производство ракет для удержания контроля в Черном море / Колаж: Главред, фото: flickr, Офис Президента Украины

Румыния, по примеру других европейских стран, планирует развивать вооружение в сотрудничестве с Украиной, в частности, сосредоточившись на противокорабельных ракетах R-360 "Нептун". Об этом сообщает Army Recognition.

Издание пишет, что о важности сотрудничества между странами отметил посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук. Причем работа предполагается как и в оборонной, так и в энергетической сферах.

Румыния стремится иметь союзника для контроля над водами Черного моря со своей территории. Планы румынско-украинского военно-промышленного партнерства предусматриваются на послевоенный период, несмотря на то, что полной уверенности в способности Украины противостоять текущему конфликту нет никто.

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"С продвижением российских войск на линии фронта шансы Киева на сохранение суверенитета ежедневно уменьшаются. Однако Бухарест надеется, что по крайней мере часть побережья Черного моря останется под контролем Киева", - говорится в статье.

Удерживать контроль над акваторией Черного моря как и Украине, так и Румынии будет значительно легче при наличии ракет "Нептун". Ведь они запускаются с земли и могут нацеливаться как на наземные, так и на морские цели с дальностью до 400 километров. Эта способность придает им стратегическую роль.

Эти ракеты использовались с начала полномасштабной войны, в частности для поражения российского крейсера "Москва" в 2022 году, что доказало их эффективность. Они потенциально могут конкурировать с американскими ATACMS, единственным другим оружием подобной дальности, которое использует Киев.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Что такое Army Recognition? Army Recognition - ежедневное издание, рассказывающее о новостях в области обороны и безопасности, которое охватывает ключевые секторы, такие как сухопутные и армейские, военно-морские и военно-воздушные и аэрокосмические силы.

Производство вооружения в Украине - что известно

Напомним, гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136.

Накануне стало известно, что Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Ранее сообщалось, что в Украине начали серийно производить новые ударные дроны-камикадзе, которые являются аналогами иранских Shahed, с помощью которых страна-агрессор РФ бьет по городам Украины.

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