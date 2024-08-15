Войска НАТО в Украине: об отправке своих солдат заговорили в Германии

В Германии сделали громкое заявление об отправке своих войск в Украину с особой миссией.

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В Германии заговорили о введении войск в Украину / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com, фото twitter.com/USNATO

Представитель Германии - глава Тюрингии налетел на Путина и поддержал отправку немецких военных в Украину.

Германии стоит прислать своих солдат под миротворческим мандатом ООН. Его необходимо создать после прекращения активных боевых действий.

С такой инициативной в интервью Spiegel выступил действующий премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

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"Если реализуется сценарий прекращения огня, то нужно "быть открытыми к [идее отправки в Украину] солдат Бундесвера под мандатом ООН. Если будет прекращение огня, мы, европейцы, должны быть готовы отправить миротворцев в Украину", - сказал он.

Кто такой Бодо Рамелов Бодо Рамелов (нем. Bodo Ramelow; род. 16 февраля 1956, Остерхольц-Шармбек, Нижняя Саксония - немецкий политик, член партии "Левые", премьер-министр Тюрингии с 2014 года (с перерывом в феврале-марте 2020 года).

Таким образом Рамелов выступил с критикой предыдущей позиции своей собственной "Левой партии". Она никогда четко не высказывалась против российской агрессии.

Политик, не подбирая слов, назвал предыдущее руководство партии рупором пропаганды Кремля.

По мнению действующего премьер-министра федеральной земли Тюрингия, под лозунгами о необходимости переговоров и обоюдных уступок партия "только распространяла аргументы Путина".

Диктатора России Бодо Рамелов назвал "шовинистом" и "империалистом".

"Я не буду заступаться за него, даже если это может стоить мне голосов", - подчеркнул он.

Германия и война в Украине - последние новости

Недавно в Германии выступили против помощи Украине. Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал к сокращению военной помощи Украине . Он не сомневается, что война в Украине закончится не на поле боя, а за столом переговоров.

Сейчас в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы, однако стоит готовиться к худшему. Командир регионального командования "Гамбург" капитан морского флота Михаэль Гисс заявил, что страна должна быть готова к войне.

Ни для кого не секрет, что РФ готовится начать войну против НАТО. Правительство Германии уже подготовило план организации военной структуры ФРГ на случай вооруженной агрессии против стран-членов НАТО, отмечают немецкие СМИ.

По информации BILD, правительство уже создало документ под названием "Оперативный план Германия" ("OPLAN DEU"), который определяет, как должна быть организована военная структура ФРГ на случай возможного военного конфликта. Основной задачей Германии является обеспечение развертывания и снабжения сил НАТО топливом, продовольствием и медикаментами.

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