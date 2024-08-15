Очень сложно удержать позиции: ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте

За прошедшие сутки на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, было отбито сразу семь атак.

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ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Армия страны-агрессора России активизировалась в Херсонской области на левом берегу Днепра. Украинским военным приходится перемещаться из-за пожаров, вызванных обстрелами. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, было отбито сразу семь атак.

"При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно из артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Крынок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции", - сказал Лиховой. видео дня

Он отметил, что в таких условиях для ВСУ есть большая необходимость перемещаться.

Спикер также добавил, что в целом враг не менял своей тактики, к тому же признаков формирования ударных сил для российского наступления обнаружено не было.

Кто такой Дмитрий Лиховий Дмитрий Викторович Лиховий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня", отмечает Википедия

Ситуация в Крынках - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи вблизи села Крынки на левобережье Херсонщины, а также на островах в этом районе. Самым горячим направлением остается Приднепровское.

Лиховий отметил, что ВСУ успешно удерживают свои позиции на островах Днепра. Во время последних атак российских оккупантов украинские воины смогли предотвратить потерю позиций.

Военный аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что Вооруженные Силы Украины сместились на запад и били по оккупантам на левом берегу. По анализу аналитика, можно ожидать, что россияне попытаются продолжить наступление - перейти на правый берег Днепра.

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