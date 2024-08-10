Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление

Российский террор усиливается, захватчики применяют все имеющееся оружие и активизировали удары дронами. Поэтому власти на Херсонщине приняли важное решение.

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Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона/ коллаж: Главред; фото иллюстративные, на фото - эвакуация жителей Сумщины в августе 2024 года: УНИАН, скрин

В Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. К текущему списку добавились еще 50 населенных пунктов.

Также будет осуществляться эвакуация из двух микрорайонов Херсона - Гидропарк и Нефтегавань. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что соответствующее решение было принято во время очередного заседания Совета обороны Херсонщины, которое состоялось в субботу, 10 августа.

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Глава ОГА отметил, что на такой шаг придется пойти из-за того, что российские оккупанты еще больше начали бить по местному населению из всех видов оружия, в частности, активизировали удары дронами.

"Провел очередное заседание Совета обороны Херсонщины. Приняли несколько важных решений. Одно из них касается эвакуации населения на деоккупированной территории Херсонской области. Российский террор усиливается. Оккупанты применяют всё имеющееся оружие, активизировали они и использование дронов. К сожалению, за последний месяц из-за вражеских ударов фиксируем вдвое больше пострадавших среди мирных жителей, среди них - дети", - подчеркнул Прокудин.

Поэтому в ОГА совместно с начальником ГУ Нацполиции в Херсонской области Игорем Королем приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения.

"Это - Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона (вдоль ул. Морской пехоты, а также прилегающих к ней улиц и переулков). Всего - 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр", - рассказал глава ОГА.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

Напомним, ранее в ВСУ раскрыли критическую ситуацию в районе Крынок. Приднепровское направление остается самым "горячим", там ежедневно происходят штурмы российских оккупантов, рассказал Дмитрий Лиховий.

В ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе. Задачи, которые удалось выполнить украинским разведчикам должны дать результат в долгосрочной перспективе.

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