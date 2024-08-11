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"Чем больше удастся взять кусок, тем лучше": Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины

Алёна Воронина
11 августа 2024, 04:45
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Захваченные части Курской области можно будет использовать как разменную монету в переговорном процессе, когда РФ будет готова садиться за стол переговоров.
'Чем больше удастся взять кусок, тем лучше': Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины
Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины/ коллж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, УНИАН

События в Курской области могут затянуться надолго, возможно даже до конца войны. Курщина станет зоной активных боевых действий, и украинским войскам оттуда ни в коем случае нельзя уходить, ведь присутствие наших воинов на российской территории нам на пользу.

В дальнейшем эти территории можно использовать как разменную монету во время переговоров со страной-агрессором Россией. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"Курская область станет зоной активных боевых действий. Оттуда кровь из носу нельзя уходить, потому что присутствие на российской территории нам на пользу. Россия же изо всех сил будет пытаться выбить наши войска со своей территории. Пойдут разрушения, ведь россияне не умеют вести войну по-другому, кроме как молотить огненным валом, используя тактику выжженной земли. А мы будем показывать, как россияне разрушают свои же населенные пункты, уничтожая инфраструктуру Курской области", - отметил Жданов.

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Также он добавил, что нужно сохранить контроль над этими территориями до конца войны, чтобы они стали разменной монетой в переговорном процессе, когда РФ будет готова вести переговоры.

"Кроме того, было бы неплохо, если бы наши войска зашли, например, в Курскую и Брянскую области узкой полосой на 25-30 километров. Чтобы немного расширить продвижение, ведь чем больше удастся взять кусок, тем лучше. И сохранить контроль над этими территориями до конца войны, чтобы они стали разменной монетой в переговорном процессе, который начнется тогда, когда Россия будет готова сесть за стол переговоров на наших условиях", - сказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму в Волчанске. В районе Волчанска в течение минувших суток произошло четыре боевых столкновения.

Также ранее сообщалось, что Силы обороны поразили важный объект РФ в Черном море. В ВМС подтвердили поражение газовой платформы РФ в Черном море и раскрыли детали операции по уничтожению морской платформы.

Кроме этого сообщалось, что армия РФ пытается окружить ВСУ возле двух населенных пунктов. Оккупанты планируют окружить украинских военных возле двух сел в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Путин в отчаянии, власти РФ запаниковали из-за ситуации в Курской области. Если Путин из-за событий на Курщине схватится за ядерную дубинку, такой шаг обернется против РФ, потому что никто не захочет видеть последствия ядерного удара в центре Европы.

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