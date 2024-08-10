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Путин в отчаянии, власти РФ запаниковали из-за ситуации в Курской области - Жданов

Алёна Воронина
10 августа 2024, 18:00
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Если Путин из-за событий на Курщине схватится за ядерную дубинку, это обернется против РФ, ведь никто не хочет видеть последствия ядерного удара в центре Европы.
Олег Жданов, Владимир Путин
Путин в отчаянии, власти РФ запаниковали из-за ситуации в Курской области, отмечает Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Власти страны-агрессора России запаниковали из-за ситуации в Курской области и ничего не могут поделать, ведь к такому повороту событий никто не был готов. Российский диктатор Владимир Путин очень сильно нервничает из-за этого, на что указывало его поведение на совещании с российским правительством и силовиками.

Во властной верхушке РФ начались паника и хаос. Об этом сказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"По факту Путин, согласно тому, что прописано в Конституции РФ, уже обязан применить все силы и средства для восстановления территориальной целостности и суверенитета своего государства. Конституция непосредственно от него этого требует. Но Путин, судя по его поведению на совещании с правительством и силовиками, когда он не мог справиться со своими руками и заметно нервничал, к такому шагу не готов", - отметил Жданов.

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По словам эксперта, власти страны-агрессора России пока ничего не могут поделать с этой ситуацией, ведь такого никогда не было.

"В стане противника крики и паника. Хаос. Российские власти пока что ничего не могут поделать с этой ситуацией, ведь такого никогда не было. Чем отвечать - не знает. И то, что Путин не схватился за ядерную дубинку - это очень показательно. Он в отчаянии и не знает, что в дальнейшем делать. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но я думаю, что если Путин схватится за ядерную дубинку, пойдут уже настоящие санкции. Которые, думаю, поддержат уже и Индия с Китаем. Потому что никто не захочет видеть последствия применения ядерного удара в центре Европы", - отметил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что США "дали добро" на операцию в Курской области - в Пентагоне сделали заявление. Украина на фоне событий в приграничном регионе РФ просит Соединенные Штаты разрешить наносить удары ATACMS.

В ISW описали 4 возможных сценария реакции России на операцию в Курской области. То, какой именно из этих сценариев будут готовы задействовать российские оккупанты, будет зависеть от оценки военным командованием РФ серьезности ситуации.

В The Guardian отмечали: операция в Курской области показала, что РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами. Ситуация на Курщине подрывает авторитет России и показывает ее слабость перед международным сообществом.

Также ранее в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском. Аналитики отметили, что внешняя политика Запада является изменчивым зверем, который постоянно истощается.

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